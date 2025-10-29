Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Trump bác khả năng ra tranh cử phó tổng thống năm 2028
Video Thế giới

Ông Trump bác khả năng ra tranh cử phó tổng thống năm 2028

Trúc Huỳnh - Khánh Huyền - Vi Trân
29/10/2025 06:06 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27.10 tuyên bố ông sẽ không 'lách luật' về giới hạn nhiệm kỳ bằng cách ra tranh cử với tư cách phó tổng thống vào năm 2028 để tiếp tục ở lại Nhà Trắng.

Hiến pháp Mỹ quy định tổng thống chỉ được làm hai nhiệm kỳ. Ông Trump làm nhiệm kỳ đầu từ năm 2017-2021 và tái đắc cử hồi năm ngoái để nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1 năm nay.

Theo AFP, một số người ủng hộ ông gợi ý nhà lãnh đạo có thể lách luật bằng cách tranh cử phó tổng thống, sau đó yêu cầu tổng thống từ chức để tiếp quản chiếc ghế chủ nhân Nhà Trắng.

Trả lời báo chí trên chuyên cơ Không lực Một ngày 27.10, ông Trump cho rằng ông được phép tranh cử phó tổng thống vào tháng 11.2028 nhưng sẽ không làm vậy.

"Tôi sẽ không làm vậy. Tôi cho rằng như vậy là quá khôn lỏi. Việc đó là không đúng đắn", ông Donald Trump nói.

Bản thân ông Trump không bác bỏ khả năng tranh cử chức tổng thống một lần nữa bất chấp quy định nói trên. Gần đây, ông Trump trưng chiếc mũ đỏ biểu tượng của ông tại Phòng bầu dục ở Nhà Trắng với dòng chữ "Trump 2028".

Khám phá thêm chủ đề

tranh cử phó tổng thống Donald Trump tổng thống mỹ ông Trump Phó tổng thống Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận