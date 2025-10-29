Ông Trump bác khả năng ra tranh cử phó tổng thống năm 2028

Hiến pháp Mỹ quy định tổng thống chỉ được làm hai nhiệm kỳ. Ông Trump làm nhiệm kỳ đầu từ năm 2017-2021 và tái đắc cử hồi năm ngoái để nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1 năm nay.

Theo AFP, một số người ủng hộ ông gợi ý nhà lãnh đạo có thể lách luật bằng cách tranh cử phó tổng thống, sau đó yêu cầu tổng thống từ chức để tiếp quản chiếc ghế chủ nhân Nhà Trắng.

Trả lời báo chí trên chuyên cơ Không lực Một ngày 27.10, ông Trump cho rằng ông được phép tranh cử phó tổng thống vào tháng 11.2028 nhưng sẽ không làm vậy.

"Tôi sẽ không làm vậy. Tôi cho rằng như vậy là quá khôn lỏi. Việc đó là không đúng đắn", ông Donald Trump nói.

Bản thân ông Trump không bác bỏ khả năng tranh cử chức tổng thống một lần nữa bất chấp quy định nói trên. Gần đây, ông Trump trưng chiếc mũ đỏ biểu tượng của ông tại Phòng bầu dục ở Nhà Trắng với dòng chữ "Trump 2028".