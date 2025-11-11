Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump bảo vệ đại học Mỹ tuyển sinh viên Trung Quốc, chỉ trích Pháp

Vi Trân
Vi Trân
11/11/2025 17:36 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích nước Pháp đồng minh trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình trong khi bảo vệ việc đại học Mỹ tuyển sinh sinh viên Trung Quốc.

"Tôi thật sự nghĩ rằng việc có sinh viên nước ngoài là tốt", Tổng thống Trump nói với người dẫn chương trình Laura Ingraham của Fox News ngày 10.11 về việc các đại học Mỹ tuyển sinh viên Trung Quốc.

"Nhưng họ không phải người Pháp. Họ là người Trung Quốc", bà Ingraham nói và cho rằng Trung Quốc không xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Ông Trump bảo vệ đại học Mỹ tuyển sinh viên Trung Quốc, chỉ trích Pháp - Ảnh 1.

Sinh viên Trung Quốc dự lễ tốt nghiệp tại Đại học Phúc Đán (Thượng Hải)

ẢNH: REUTERS

Ngay lập tức, ông Trump hỏi "Vậy cô nghĩ người Pháp tốt hơn sao?". Người dẫn trả lời "đúng" và ông Trump phản ứng: "Tôi không chắc đến vậy đâu".

Phần lớn sinh viên quốc tế tại Mỹ là người Trung Quốc, chiếm tỷ lệ xấp xỉ 1/4, theo Viện Giáo dục quốc tế.

Dữ liệu của Open Doors, cơ sở dữ liệu theo dõi tuyển sinh quốc tế do Bộ Ngoại giao Mỹ hậu thuẩn, cho thấy Trung Quốc là nước có sinh viên theo học tại Mỹ nhiều nhất trong 15 năm liền, cho đến khi bị Ấn Độ vượt qua vào năm 2024.

Niên khóa 2019-2020 là năm học mà số sinh viên Trung Quốc tại Mỹ đạt đỉnh với hơn 372.000 người. Sau đó, con số giảm dần còn hơn 270.000 người vào năm học 2023-2024. Đợt suy giảm trùng với thời kỳ đại dịch Covid-19 nhưng cũng là giai đoạn leo thang căng thẳng giữa chính phủ hai nước.

Trong năm nay, chính quyền ông Trump thông báo sẽ mạnh tay thu hồi thị thực du học của sinh viên Trung Quốc trước khi đảo ngược hành động này.

Ông Trump bảo vệ đại học Mỹ tuyển sinh viên Trung Quốc, chỉ trích Pháp - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hôm 30.10

ẢNH: REUTERS

Ông Trump gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 10 và sau đó cho biết đã đạt thỏa thuận về gần như toàn bộ các vấn đề.

Trong khi đó, bình luận mới nhất của ông Trump được cho là thể hiện sự căng thẳng giữa nhà lãnh đạo với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo CNN, một số căng thẳng xoay quanh cuộc xung đột tại Ukraine cũng như xung đột Dải Gaza. Ông Macron là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và cũng là đầu tiên trong nhóm G7 thông báo công nhận nhà nước Palestine.

