Ông Trump bất ngờ xoa dịu Trung Quốc giữa căng thẳng thương mại

"Mỹ muốn giúp Trung Quốc, chứ không phải làm hại nước này. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đáng kính... không muốn đất nước mình rơi vào cuộc đại suy thoái", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social ngày 12.10.

Trước đó, ông chủ Nhà Trắng hôm 10.10 tuyên bố Mỹ sẽ áp mức thuế quan bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc dự kiến hiệu lực từ ngày 1.11, theo Channel NewsAsia. Ông Trump lập luận động thái trên nhằm đáp trả việc Trung Quốc vừa hạn chế xuất khẩu đất hiếm - loại nguyên liệu thiết yếu được sử dụng trong nhiều sản phẩm, từ điện thoại thông minh đến máy bay chiến đấu.

Trung Quốc quy trách nhiệm cho Mỹ về căng thẳng thương mại, thương chiến tăng nhiệt

Ông Trump cũng dọa hủy cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vốn dự kiến diễn ra trong khoảng hơn 2 tuần nữa.

Về phần mình, Trung Quốc khẳng định sẽ không nhượng bộ trước tuyên bố áp thuế mới nhất của Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington tìm kiếm giải pháp thương lượng thay vì làm leo thang căng thẳng, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại căn cứ chung Andrews, bang Maryland (Mỹ) ngày 12.10.2025 ẢNH: REUTERS

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 12.10 gọi lời đe dọa áp thuế của ông Trump là "ví dụ điển hình của tiêu chuẩn kép", đồng thời cáo buộc Mỹ hành động không công bằng.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nguyên tố đất hiếm của nước này được thực hiện sau một loạt biện pháp của Mỹ kể từ các cuộc đàm phán thương mại song phương tại Madrid (Tây Ban Nha) vào tháng trước.

Hàng hóa Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với mức thuế quan 30% của Mỹ. Mức thuế trả đũa của Trung Quốc hiện ở mức 10%.

"Trong ngắn hạn, cuộc chiến thương mại tái diễn sẽ gây áp lực lên thị trường chứng khoán Trung Quốc", ông Wang Yapei, một nhà quản lý quỹ tài chính tại Thượng Hải, cho biết. Ông Yapei hy vọng tình trạng hỗn loạn này sẽ không kéo dài, tin rằng Trung Quốc và Mỹ cuối cùng sẽ giải quyết được thông qua đàm phán, vì "chi phí cho một cuộc chiến thương mại quy mô lớn là quá cao đối với cả 2 cường quốc".

Các nhà đầu tư cũng kỳ vọng chính sách hỗ trợ từ Bắc Kinh sẽ giúp xoa dịu sự lo lắng của nhà đầu tư. Ông Charles Wang, Chủ tịch của Quỹ đầu tư Shenzhen Dragon Pacific Capital Management, cho rằng tình hình bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng có nghĩa là Trung Quốc có thể sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, báo hiệu tốt cho thị trường chứng khoán.

Ngày 13.10, giá dầu đã lấy lại một số mức tăng sau khi chạm mức thấp nhất trong 5 tháng vào phiên trước đó. Theo đó, giá dầu thô Brent tương lai tăng 1,39%. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 1,48%. Trong khi đó, thị trường tương lai Phố Wall phục hồi với chỉ số tương lai S&P 500 tăng 1,1% vầ chỉ số tương lai Nasdaq tăng 1,6%.