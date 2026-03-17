Ông Trump 'bị sốc' vì Iran tấn công các nước vùng Vịnh?

Tổng thống Trump lắng nghe câu hỏi của phóng viên tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm 16.3

Hãng Reuters ngày 17.3 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được cảnh báo rằng việc tấn công Iran có thể dẫn đến sự trả đũa chống lại các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ, bất chấp tuyên bố mới đây của ông rằng phản ứng của Tehran là một điều bất ngờ.

Theo đó, các đánh giá tình báo trước cuộc xung đột không nói rằng phản ứng của Iran là "đảm bảo sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn nằm trong danh sách các kết quả có thể xảy ra".

Hôm 16.3, ông Trump 2 lần nói rằng các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Qatar, Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Bahrain và Kuwait là một điều bất ngờ.

"Họ (Iran) không được phép nhắm vào tất cả các quốc gia khác ở Trung Đông. Không ai ngờ điều đó. Chúng tôi đã bị sốc", ông Trump phát biểu.

Trước đó, chính quyền Mỹ đưa ra nhiều nhận định không được báo cáo tình báo của Mỹ xác nhận, chẳng hạn như việc Iran sẽ sớm có tên lửa đủ sức tấn công lãnh thổ Mỹ và cần từ 2-4 tuần để chế tạo bom hạt nhân rồi sẽ sử dụng nó.

Những cáo buộc đó, cùng mối đe dọa cận kề từ Iran đối với Mỹ và lực lượng của nước này trong khu vực, là một trong những lý do mà ông Trump và một số trợ lý cấp cao đưa ra để biện minh cho quyết định tham gia cùng Israel không kích Iran vào ngày 28.2.

Theo các nguồn tin, ông Trump cũng được thông báo trước chiến dịch rằng Iran có thể sẽ tìm cách đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng.

Trong 2 tuần qua, máy bay không người lái và tên lửa của Iran đã tấn công các mục tiêu ở các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm các căn cứ quân sự của Mỹ và một căn cứ của UAE có quân đội Pháp đóng quân, các công trình dân sự, bao gồm khách sạn, sân bay và các cơ sở năng lượng.

Iran cũng đã tạm dừng gần như toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% nguồn cung dầu mỏ, khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ hồi tuần trước cho hay họ đã không nhận được thông tin về bất kỳ mối đe dọa cận kề nào đòi hỏi Mỹ và Israel phải phát động chiến dịch quân sự.

Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị đưa ra bình luận. Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ từ chối bình luận.