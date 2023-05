Ông Trump bỏ lỡ cuộc đấu với ông Desantis vào phút chót

"Thật không may, do cảnh báo lốc xoáy ở Des Moines, chúng tôi buộc phải hủy cuộc mít tinh ngoài trời hôm nay tại Nhà hát Lauridsen", ông Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social vài giờ trước khi sự kiện bắt đầu. "Hãy theo dõi, chúng tôi sẽ sớm lên lịch lại", ông Trump viết, theo báo The Hill.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một sự kiện vận động tranh cử ở bang New Hampshire ngày 27.4 Reuters

Cuộc mít tinh ngoài trời nói trên của ông Trump trước đó đã được ấn định trùng với chuyến thăm Iowa của Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, giữa lúc hai ông được cho là những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Trước đó trong ngày 13.5, Thống đốc DeSantis đã dự buổi dã ngoại gia đình Feenstra thường niên của Hạ nghị sĩ Randy Feenstra ở thành phố Sioux Center (Iowa). Tại đó, ông DeSantis dường như chỉ trích những thất bại trong cuộc bầu cử gần đây của cựu Tổng thống Trump.

"Không gì có thể thay thế được chiến thắng. Chúng ta phải từ bỏ văn hóa thua cuộc đã lây nhiễm cho đảng của chúng ta trong những năm gần đây", ông DeSantis phát biểu.

Cựu Tổng thống Trump gần như đã bị đổ lỗi cho thành tích dưới trung bình của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, khi một số người trong đảng này than phiền về chất lượng của một số ứng cử viên theo đường lối cứng rắn mà ông ủng hộ.

Thống đốc DeSantis cũng đã phát biểu tại một buổi gây quỹ của đảng Cộng hòa bang Iowa ở thành phố Cedar Rapids (Iowa) vào cuối ngày 13.5 (theo giờ Mỹ).

Thống đốc Florida Ron DeSantis phát biểu trong tiệc chiêu đãi của đảng Cộng hòa bang Iowa vào ngày 13.5 tại thành phố Cedar Rapids, Iowa AFP

Tuy đứng gần cựu Tổng thống Trump nhất trong các cuộc thăm dò, Thống đốc DeSantis vẫn kém gần 30 điểm, theo The Hill dẫn tổng hợp thăm dò từ chuyên trang FiveThirtyEight.

Vào ngày 15.11.2022, cựu Tổng thống Trump đã chính thức tuyên bố sẽ chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2024, trong khi Thống đốc DeSantis cho đến nay vẫn chưa chính thức công bố quyết định tranh cử của mình, dù ông nói rằng quyết định có thể đến "sớm".