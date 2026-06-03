Ông Trump bổ nhiệm đồng minh gây tranh cãi làm giám đốc tình báo

Ngày 2.6, Tổng thống Donald Trump thông báo bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan Tài chính nhà ở liên bang Bill Pulte làm Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI), thay cho bà Tulsi Gabbard mới từ chức gần đây.

Ông Bill Pulte, Giám đốc Cơ quan Tài chính nhà ở liên bang, đã được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm Giám đốc Tình báo quốc gia ẢNH: REUTERS

Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump miêu tả ông Pulte là người có kinh nghiệm sâu trong việc quản lý các vấn đề nhạy cảm nhất tại Mỹ, đó là sự an toàn của các thị trường.

Theo AFP, DNI là chức vụ đòi hỏi chuyên môn đặc biệt về an ninh quốc gia, là người đứng đầu cộng đồng tình báo và là cố vấn chính của tổng thống về các vấn đề tình báo.

Trong khi đó, ông Pulte bị cho là thiếu phẩm chất nêu trên. Ông là người thừa kế của PulteGroup, một trong những tập đoàn xây dựng nhà ở lớn tại Mỹ. Ông đã mâu thuẫn với gia đình về tương lai tập đoàn và đã rời hội đồng quản trị vào năm 2020.

Ông cũng lãnh đạo hai công ty tư nhân được chính phủ Mỹ bảo trợ là Fannie Mae và Freddie Mac, chuyên bảo lãnh các khoản thế chấp nhà ở tại Mỹ. Ông Trump nói rằng ông Pulte sẽ tiếp tục các vai trò liên quan lĩnh vực nhà ở dù được bổ nhiệm làm DNI.

Ông Pulte là người ủng hộ nhiệt thành Tổng thống Trump, nổi tiếng với những lần công kích các đối thủ chính trị của nhà lãnh đạo. Theo AFP, ông Pulte cáo buộc thượng nghị sĩ Adam Schiff và Tổng chưởng lý bang New York Letitia James (đều thuộc đảng Dân chủ) làm giả hồ sơ để nhận các khoản thế chấp.

Đơn khiếu nại nội bộ tại Fannie Mae cho thấy ông Pulte đã truy cập trái phép hồ sơ thế chấp của bà James và các quan chức khác của đảng Dân chủ, theo tờ The Wall Street Journal.

Ông Pulte cũng là người chủ trương trong vụ điều tra gian lận thế chấp của Thống đốc Fed Lisa Cook. Dựa vào đó mà ông Trump đã tìm cách sa thải bà Cook và vụ án đang chờ Tòa án Tối cao phân xử.

Các nghị sĩ Dân chủ cho rằng ông Pulte thiếu kinh nghiệm trong ngành tình báo và cảnh báo ông có thể lạm dụng vị trí này để công kích các đối thủ của tổng thống.

"Tổng thống đã chọn một quan chức đã chứng minh không chỉ sẵn sàng mà còn hăm hở sử dụng thẩm quyền chính phủ để theo đuổi việc trả thù chính trị", Phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Mark Warner cảnh báo.