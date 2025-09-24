Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump bực vì thang cuốn, máy nhắc chữ hỏng tại Liên Hiệp Quốc
Trúc Huỳnh
24/09/2025 21:32 GMT+7

Hết thang cuốn đến máy nhắc chữ gặp sự cố khi Tổng thống Trump đến trụ sở Liên Hiệp Quốc hôm 23.9 để phát biểu. Quan chức Nhà Trắng suy đoán sự cố là cố ý nhằm làm bẽ mặt Tổng thống Trump, và cam kết sẽ điều tra.

Khi cả thang cuốn và máy nhắc chữ đều gặp sự cố tại trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ), Tổng thống Donald Trump dường như đã bỏ qua, nhưng đối với các quan chức Mỹ, đó không phải chuyện đùa.

Nhà Trắng cho biết một cuộc điều tra đã được tiến hành để xem thang cuốn có bị cố tình dừng lại nhằm làm bẽ mặt vị tổng thống Mỹ hay không.

Một đoạn phim cho thấy vị tổng thống 79 tuổi và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đang bước lên thang cuốn tại trụ sở LHQ, nhưng thang chỉ chạy một đoạn ngắn rồi bỗng đột ngột dừng lại.

Trục trặc tiếp tục đeo bám Tổng thống Trump khi máy nhắc chữ không hoạt động lúc ông bắt đầu bài phát biểu tại LHQ. Ông nói: “Tôi không phiền nếu phải phát biểu mà không cần máy nhắc chữ đâu, vì máy nhắc chữ không chạy... Bất cứ ai đang điều khiến máy nhắc chữ này cũng đang gặp rắc rối lớn rồi”.

Sau đó, ông tiếp tục - dường như là nói đùa - liên hệ hai sự cố này với những gì ông cho là những vấn đề của LHQ.

Ông Trump bực vì thang cuốn, máy nhắc chữ hỏng tại Liên Hiệp Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 80, tại Thành phố New York (Mỹ), ngày 23.9.2025

ẢNH: REUTERS

“Tất cả những gì tôi nhận được từ LHQ là một chiếc thang cuốn bị dừng lại ngay giữa lúc đang đi lên. Nếu đệ nhất phu nhân không phải là người khỏe mạnh thì chắc là đã ngã rồi, nhưng bà ấy vẫn khỏe. Cả hai chúng tôi đều đứng vững. Và rồi thì lại có một máy nhắc chữ không chạy. Đây là hai điều tôi nhận được từ LHQ, một chiếc thang cuốn hỏng và một máy nhắc chữ hỏng. Cảm ơn rất nhiều”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tối 23.9 khi phát biểu trên Fox News đã cảnh báo: “Nếu chúng tôi phát hiện ra có những nhân viên LHQ cố tình tìm cách làm cho tổng thống và đệ nhất phu nhân Mỹ bị vấp ngã, thì điều thích đáng là những người đó phải bị truy cứu trách nhiệm. Và tôi sẽ đích thân xử lý việc này”.

Một số nhân vật khác của Nhà Trắng và các nhà bình luận bảo thủ ở Mỹ cũng suy đoán về một âm mưu chống lại ông Trump. Nhưng Liên Hiệp Quốc khẳng định lời giải thích cho các sự cố là rất đơn giản.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, ra tuyên bố cho biết: “Một cuộc điều tra [...] cho thấy thang cuốn đã dừng lại sau khi cơ chế an toàn tích hợp trên bậc thang cuốn được kích hoạt”.

Chức năng an toàn này có thể đã bị một nhà quay phim đang tác nghiệp tại đó vô tình kích hoạt.

Còn về vấn đề với máy nhắc chữ, ông Dujarric cho biết: “LHQ không có bình luận gì vì máy nhắc chữ dành cho tổng thống Mỹ là do Nhà Trắng vận hành”.

Xem thêm bình luận