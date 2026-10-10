Ông Trump cấm vận dầu diesel Nga, cảm ơn ông Putin

Quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm nới lỏng các lệnh cấm vận đối với dầu diesel của Nga đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.