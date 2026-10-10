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    Ông Trump cấm vận dầu diesel Nga, cảm ơn ông Putin

    Ông Trump cấm vận dầu diesel Nga, cảm ơn ông Putin

    La Vi - Bảo Hoàng
    Quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm nới lỏng các lệnh cấm vận đối với dầu diesel của Nga đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

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