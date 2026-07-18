Ông Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ, Bắc Kinh phản bác

Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 25 phút, ông Trump cho biết các tài liệu tình báo được giải mật sắp tới sẽ phơi bày “những lỗ hổng nghiêm trọng trong cơ sở hạ tầng bầu cử” của Mỹ. Theo Reuters, phát biểu này được ông Trump đưa ra trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, khi đảng Cộng hòa phải bảo vệ thế đa số mong manh tại Quốc hội.

Ông chủ Nhà Trắng cáo buộc Trung Quốc đã thực hiện điều mà ông mô tả là “vụ xâm phạm dữ liệu bầu cử lớn nhất trong lịch sử”. Theo ông, thông tin tình báo cho thấy Trung Quốc đã thu thập trái phép khoảng 220 triệu hồ sơ cử tri Mỹ, bao gồm tên, địa chỉ và các dữ liệu liên quan đăng ký bỏ phiếu.

Ông cũng cáo buộc một số thành viên trong cộng đồng tình báo Mỹ cố tình che giấu mức độ hoạt động của Trung Quốc.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ yêu cầu điều tra cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử, đồng thời giải mật các tài liệu mà ông nói là cho thấy những điểm yếu lớn trong hệ thống bỏ phiếu.

Tuy nhiên, theo AFP, các cáo buộc này không đồng nhất với đánh giá năm 2021 của cộng đồng tình báo Mỹ. Báo cáo khi đó kết luận không có dấu hiệu cho thấy bất kỳ thế lực nước ngoài nào đã tìm cách thay đổi hoặc thay đổi thành công các khía cạnh kỹ thuật của cuộc bầu cử năm 2020, bao gồm đăng ký cử tri, bỏ phiếu, kiểm phiếu hoặc kết quả.

Đánh giá này được thực hiện dưới thời ông John Ratcliffe, khi đó là Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI) trong chính quyền ông Trump và hiện là Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Theo báo cáo, Trung Quốc đã tìm cách thu thập thông tin về cử tri Mỹ, dư luận, các đảng phái, ứng viên và quan chức cấp cao từ ít nhất năm 2008, có thể nhằm dự đoán kết quả bầu cử. Tuy nhiên, Reuters dẫn các nguồn tin cho hay các dữ liệu cử tri Mỹ mà Trung Quốc thu được không được xem là dữ liệu mật.

Sau phát biểu của ông Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh các cáo buộc là “bịa đặt” và “vu khống ác ý”, đồng thời khẳng định Bắc Kinh “không có lợi ích gì trong bầu cử Mỹ và chưa bao giờ can thiệp”.

AFP dẫn lời ông Lâm kêu gọi Washington “ngừng bôi nhọ Trung Quốc một cách vô căn cứ, không nên lợi dụng vấn đề Trung Quốc trong các cuộc bầu cử và làm nhiều hơn nữa vì quan hệ Trung Quốc - Mỹ”.

Một số quan chức Nhà Trắng cũng bày tỏ lo ngại rằng việc công bố thông tin về Trung Quốc có thể gây hiểu lầm. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Warner, Phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, ngày 16.7 đã bác bỏ những cáo buộc này. Ông Warner nói: “Những tuyên bố gây sốc của ông Trump về Trung Quốc hoàn toàn là bịa đặt”.

Ông lập luận rằng các cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận rằng Trung Quốc không hề cố gắng can thiệp vào bất kỳ phiếu bầu nào trong cuộc bầu cử năm 2020.

Theo Reuters, ngoài vấn đề Trung Quốc, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh vấn đề an ninh bầu cử vào trung tâm chương trình nghị sự chính trị. Ông kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa thông qua luật áp đặt yêu cầu mới về nhận dạng cử tri và chứng minh quốc tịch. Dự luật này hiện bị đình trệ tại Thượng viện do vấp phải sự phản đối mạnh từ đảng Dân chủ.

Các tuyên bố của ông Trump diễn ra trong bối cảnh chính trị khó khăn đối với Nhà Trắng và đảng Cộng hòa, khi tỷ lệ ủng hộ của ông bị ảnh hưởng do cuộc chiến ở Iran.