Ông Trump còn cân nhắc gì về chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine?

"Tôi đại loại là cũng đã có quyết định khá chắc chắn [về tên lửa Tomahawk cho Ukraine]. Đúng, tôi nghĩ rằng mình muốn tìm hiểu họ sẽ làm gì với số tên lửa này. Họ sẽ đưa đến đâu? Tôi nghĩ mình sẽ đặt câu hỏi đó. Cuộc chiến này lẽ ra đã không nên nổ ra. Cả hai bên chẳng ai có lợi, mỗi tuần họ lại mất thêm 7.000, 8.000, 5.000 người", ông Trump nói.

Tháng trước, Phó tổng thống Mỹ JD Vance tiết lộ rằng Nhà Trắng đang cân nhắc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Loại tên lửa này có tầm bắn 2.500 km với giá trị ước tính khoảng 1,3 triệu USD/quả. Tomahawk có thể bay ở độ cao thấp, thực hiện các động tác né tránh và có thể được lập trình lại giữa chuyến bay, theo The Kyiv Independent.

Tuy nhiên, theo tờ Financial Times, một số quan chức Mỹ tỏ ra nghi ngờ về khả năng thay đổi cục diện chiến trường của tên lửa Tomahawk. Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5.10 cảnh báo nếu Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine để tấn công tầm xa vào Nga, quan hệ giữa Moscow và Washington sẽ bị phá hủy. Nhà lãnh đạo Nga cũng lập luận rằng lực lượng Ukraine sẽ không thể vận hành một hệ thống tinh vi như vậy nếu không có "sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ".