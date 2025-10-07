Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump còn cân nhắc gì về chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine?
Video Thế giới

La Vi
07/10/2025 14:27 GMT+7

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6.10, Tổng thống Trump cho hay ông muốn nắm rõ kế hoạch Ukraine sử dụng số tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất trước khi đồng ý chuyển giao vì không muốn làm leo thang xung đột Nga - Ukraine.

"Tôi đại loại là cũng đã có quyết định khá chắc chắn [về tên lửa Tomahawk cho Ukraine]. Đúng, tôi nghĩ rằng mình muốn tìm hiểu họ sẽ làm gì với số tên lửa này. Họ sẽ đưa đến đâu? Tôi nghĩ mình sẽ đặt câu hỏi đó. Cuộc chiến này lẽ ra đã không nên nổ ra. Cả hai bên chẳng ai có lợi, mỗi tuần họ lại mất thêm 7.000, 8.000, 5.000 người", ông Trump nói.

Tháng trước, Phó tổng thống Mỹ JD Vance tiết lộ rằng Nhà Trắng đang cân nhắc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Loại tên lửa này có tầm bắn 2.500 km với giá trị ước tính khoảng 1,3 triệu USD/quả. Tomahawk có thể bay ở độ cao thấp, thực hiện các động tác né tránh và có thể được lập trình lại giữa chuyến bay, theo The Kyiv Independent.

Tuy nhiên, theo tờ Financial Times, một số quan chức Mỹ tỏ ra nghi ngờ về khả năng thay đổi cục diện chiến trường của tên lửa Tomahawk. Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5.10 cảnh báo nếu Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine để tấn công tầm xa vào Nga, quan hệ giữa Moscow và Washington sẽ bị phá hủy. Nhà lãnh đạo Nga cũng lập luận rằng lực lượng Ukraine sẽ không thể vận hành một hệ thống tinh vi như vậy nếu không có "sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ".

Có gì trong lăng mộ pharaoh đóng cửa suốt 20 năm?

Có gì trong lăng mộ pharaoh đóng cửa suốt 20 năm?

Giới chức Ai Cập ngày 4.10 đã mở cửa tham quan mộ của pharaoh Amenhotep III ở thành phố Luxor, sau hơn 20 năm trùng tu.

Lạm phát cao, tiền mất giá thảm, Iran sẽ bớt bốn số 0 trên đồng nội tệ

Tiêu điểm quốc tế 7.10: Tấn công thuyền Venezuela là tử tế | Tomahawk sẽ phá hủy quan hệ Mỹ - Nga?

