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Ông Trump đang cân nhắc tấn công một quốc gia châu Phi?
Video Thế giới

Ông Trump đang cân nhắc tấn công một quốc gia châu Phi?

Trúc Huỳnh - Vi Trân
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc khả năng thực hiện hành động quân sự nhằm vào nhóm vũ trang JNIM có liên hệ với al-Qaeda tại Mali.

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