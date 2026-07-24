Ông Trump đang cân nhắc tấn công một quốc gia châu Phi?

Tin liên quan Mali cắt đứt quan hệ với Ukraine sau vụ tấn công lính đánh thuê Wagner Mali đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine sau khi Kyiv xác nhận các cơ quan tình báo của nước này đã cung cấp thông tin cho phép phiến quân Tuareg thảm sát một lực lượng quân đội chính phủ và lính đánh thuê Nga. Phiến quân ở Mali đe dọa thế đứng của Nga ở châu Phi Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Mỹ Trump Tổng thống Trump Mali jnim khủng bố khủng bố quốc tế Al-qaeda nigeria Tây Phi bắc phi Liên Hiệp Quốc Washington IS Yemen Syria nga Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Iran nhóm vũ trang JNIM
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