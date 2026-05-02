Phiến quân ở Mali đe dọa thế đứng của Nga ở châu Phi
Phiến quân ở Mali đe dọa thế đứng của Nga ở châu Phi

TT Phát triển Nội dung số
02/05/2026 15:00 GMT+7

Một loạt thất bại giáng vào chính phủ quân sự Mali được Moscow hậu thuẫn đã làm tổn hại hình ảnh của Nga với tư cách là đối tác bảo đảm an ninh ở châu Phi và đe dọa các lợi ích chiến lược và kinh tế của nước này trên lục địa.

Đất nước Mali đã phải sống trong tình trạng bạo loạn trong hơn một thập kỷ.

Nước này đã tìm đến Moscow để được hỗ trợ sau các cuộc đảo chính năm 2020 và 2021, và sau khi trục xuất lực lượng Pháp và Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, trong các cuộc tấn công gần đây, Quân đoàn châu Phi của Nga đã buộc phải rút khỏi Kidal, một thị trấn quan trọng mà các tay súng Nga đã giúp chiếm giữ vào năm 2023.

Lãnh đạo Mali xuất hiện, Nga nói gì về chiến dịch của phiến quân?

Bà Irina Filatova, một nhà nghiên cứu danh dự tại Đại học Cape Town, mô tả Mali là "một trong những trung tâm quyền lực của Nga ở Tây Phi."

Bà nói rằng nếu người Nga không thể giành lại Kidal "rất nhanh chóng" thì đó sẽ là một "đòn giáng mạnh" vào nhận thức về Nga như một nguồn sức mạnh.

Lãnh đạo chính quyền quân sự Assimi Goita đã được Tổng thống Vladimir Putin chào đón tại Điện Kremlin vào mùa hè năm ngoái.

Nhưng giờ đây ông phải đối mặt với viễn cảnh các nhóm vũ trang chiếm giữ phần lớn các sa mạc rộng lớn của Mali.

Tin liên quan

Lãnh đạo Mali xuất hiện, Nga nói gì về chiến dịch của phiến quân?

Lãnh đạo Mali xuất hiện, Nga nói gì về chiến dịch của phiến quân?

Hôm 28.4, lãnh đạo chính phủ quân sự Mali, Assimi Goita, đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi phiến quân phát động các cuộc tấn công phối hợp vào cuối tuần, tuyên bố trong bài phát biểu trên truyền hình sẽ "tiêu diệt" những kẻ chịu trách nhiệm.

Phiến quân liên kết Al Qaeda tấn công khắp Mali, Bộ trưởng Quốc phòng thiệt mạng

Mali cắt đứt quan hệ với Ukraine sau vụ tấn công lính đánh thuê Wagner

