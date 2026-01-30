Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump đề cử Chủ tịch Fed tiếp theo

Văn Khoa
Văn Khoa
30/01/2026 23:08 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30.1 thông báo đề cử cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh làm người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ tiếp theo, kế nhiệm ông Jerome Powell.

Quyết định đề cử ông Kevin Warsh (56 tuổi) của Tổng thống Trump khép lại cuộc tìm kiếm người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell, người đã bị nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích nhiều lần vì không cắt giảm lãi suất nhanh chóng hơn. Nhiệm kỳ làm chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5.

Ông Trump công bố người được đề cử làm chủ tịch Fed - Ảnh 1.

Ông Kevin Warsh rời khỏi một hội nghị ở thị trấn Sun Valley thuộc bang Idaho (Mỹ) vào ngày 10.7.2024

Ảnh: AFP

"Tôi đã biết Kevin từ lâu và chắc chắn rằng ông ấy sẽ được ghi nhận là một trong những chủ tịch Fed vĩ đại, có thể là người giỏi nhất... Ông ấy là người hoàn hảo và sẽ không bao giờ làm các bạn thất vọng", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tuy nhiên, ông Warsh sẽ cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, đối mặt với những câu hỏi từ các nhà lập pháp ở cả hai đảng. Ông Warsh, đến từ New York, gần đây đã tăng cường chỉ trích Fed và ủng hộ nhiều quan điểm chính sách của Tổng thống Trump.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump cũng đã cân nhắc việc chọn ông Warsh cho vị trí Chủ tịch Fed để thay thế bà Janet Yellen, nhưng cuối cùng đã chọn ông Powell.

Ông Trump đối đầu Fed - Bạn đã biết gì?

Khi Tổng thống Trump tiếp tục kêu gọi giảm lãi suất để thúc đẩy nền kinh tế, tất cả mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào việc ông Warsh bảo vệ sự độc lập của Fed như thế nào trước sức ép chính trị, theo AFP.

Các nhà phân tích tin rằng vị Chủ tịch Fed tiếp theo sẽ cần phải thuyết phục thị trường tài chính và các nhà hoạch định chính sách rằng ông đang duy trì nhiệm vụ kép của ngân hàng trung ương là ổn định giá cả và tỷ lệ thất nghiệp thấp theo cách độc lập với chính trị.

Tuy nhiên, công việc này ngày càng trở nên khó khăn hơn khi thuế quan của Tổng thống Trump trong năm qua đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát dai dẳng, trong khi thị trường việc làm lại hạ nhiệt, theo AFP.

Tin liên quan

Ông Trump úp mở người kế nhiệm Chủ tịch Fed

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sắp quyết định người kế nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), khẳng định danh sách ứng viên đã được thu hẹp và lựa chọn cuối cùng 'gần như đã rõ'.

Mỹ điều tra Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell nói bị đe dọa

Bộ trưởng Mỹ hé lộ tiêu chí chọn Chủ tịch Fed mới

