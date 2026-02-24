Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Trump dọa áp thuế nặng với các nước 'chiêu trò'
Video Thế giới

Ông Trump dọa áp thuế nặng với các nước 'chiêu trò'

La Vi
La Vi
24/02/2026 12:20 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23.2 cảnh báo các quốc gia không nên rút lui khỏi các thỏa thuận thương mại vừa được đàm phán gần đây với Mỹ sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế khẩn cấp của ông, đồng thời tuyên bố rằng ông sẽ áp đặt mức thuế cao hơn nhiều theo các luật thương mại khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23.2 đã cảnh báo các nước không nên rút lui khỏi các thỏa thuận thương mại vừa được đàm phán gần đây với Washington.

Động thái này diễn ra sau phán quyết hôm 20.2 của Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế khẩn cấp của ông.

Ông Trump nói sẽ chiếu theo các đạo luật thương mại khác để áp dụng mức thuế cao hơn nhiều.

Trên mạng xã hội, ông viết: "Bất kỳ quốc gia nào muốn 'chiêu trò' bằng quyết định nực cười của tòa án tối cao, đặc biệt là những nước đã 'chèn ép' Mỹ trong nhiều năm, thậm chí là nhiều thập niên qua, sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn nhiều, và tệ hơn nhiều so với mức họ vừa đồng ý gần đây. Cứ cẩn thận đó!"

Ông Trump cảnh báo áp thuế cao hơn sau phán quyết của Tòa án Tối cao - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một sự kiện tại Nhà Trắng hôm 23.2

ẢNH: REUTERS

Ông Trump cho biết ông cũng có thể áp dụng phí cấp phép đối với các đối tác thương mại, trong bối cảnh sự không chắc chắn về các động thái thuế quan tiếp theo của ông đã tác động đến nền kinh tế toàn cầu và kéo chứng khoán đi xuống.

Người phát ngôn của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận thêm về kế hoạch của ông Trump.

Tại Brussels, Nghị viện châu Âu hôm 23.2 đã quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) với Mỹ sau khi ông Trump áp dụng mức thuế nhập khẩu tạm thời mới là 15% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các nước.

Ông Niclas Frederic Poiters, nghiên cứu viên tại viện nghiên cứu Bruegel, cho biết châu Âu đang có sự không chắc chắn về diễn biến của vấn đề này: "Không rõ các quy định theo mức thuế mới này sẽ như thế nào, vì vậy điều này phải được tính toán theo từng mặt hàng. Không loại trừ khả năng sẽ có những mặt hàng có mức thuế cao hơn một chút so với thỏa thuận năm ngoái. Đồng thời, cũng không rõ liệu các mức thuế này có tồn tại lâu dài hay không. Vì vậy hiện tại, có rất nhiều sự không chắc chắn về vấn đề này".

Mức thuế mới của ông Trump dự kiến có hiệu lực vào sáng sớm 24.2.

Cùng thời điểm đó, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ cho biết họ sẽ ngừng thu các loại thuế bị Tòa án Tối cao tuyên bố là bất hợp pháp.

Tin liên quan

Người bị bắn chết khi tìm cách xâm nhập dinh thự ông Trump là ai?

Người bị bắn chết khi tìm cách xâm nhập dinh thự ông Trump là ai?

Cơ quan Mật vụ Mỹ và cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông mang theo súng săn vào sáng sớm 22.2 sau khi đối tượng này đột nhập qua vành đai an ninh tại dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach, Florida.

Khám phá thêm chủ đề

Trump Tổng thống Trump Thuế quan thỏa thuận thương mại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận