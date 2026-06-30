Ông Trump dọa mạnh tay nếu giá xăng không giảm

"Các nhà bán lẻ xăng dầu phải giảm giá ngay lập tức", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 29.6. Theo ông, giá xăng hiện nay "quá cao" nếu xét đến việc giá dầu thô chỉ khoảng 68 USD/thùng và đang có xu hướng giảm.

"Các nhà bán lẻ phải nhanh chóng phản ứng với tuyên bố này và làm điều họ biết là đúng: giảm giá cho người dân Mỹ tuyệt vời của chúng ta. Sẽ không có chuyện trục lợi giá, điều đó hoàn toàn bất hợp pháp. Nếu các nhà bán lẻ không làm điều này, những vấn đề lớn sẽ xảy ra", theo Fox Business dẫn bài viết của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 29.6.2026 ẢNH: AP

Ông Trump cũng nhắc lại chỉ trích đối với chính sách thuế xăng dầu của bang California. "Hãy bắt đầu nhắm đến mức giá khoảng 2,5 USD/gallon, và California nên ngừng đánh thuế quá cao vào xăng dầu. Chẳng bao lâu nữa, thuế sẽ cao hơn cả giá trị sản phẩm, và Mỹ sẽ không chấp nhận điều đó, cũng như người dân California - những người đang bị lạm dụng bởi những loại thuế vô lý này và bởi chính quyền bang của họ", theo ông.

Tuyên bố trên được đưa ra gần một tuần sau khi ông Trump yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ điều tra cáo buộc các công ty năng lượng tăng giá nhiên liệu bất hợp lý. Tại thời điểm đó, ông chủ Nhà Trắng cho rằng các tập đoàn dầu khí lớn không giảm giá xăng tương xứng với mức giảm của giá dầu thô, khiến người tiêu dùng Mỹ bị thiệt.

"Giá dầu đang giảm mạnh. Nói cách khác, người tiêu dùng đang bị chặt chém", ông Trump viết, đồng thời yêu cầu giá xăng phải giảm nhanh hơn.

Theo Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA), tính đến ngày 29.6, giá xăng thường trung bình toàn quốc ở mức 3,86 USD/gallon, giảm so với 4,391 USD/gallon hồi tháng 5, nhưng vẫn cao hơn mức 3,187 USD/gallon cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, giá dầu thô West Texas Intermediate giao dịch quanh mức 70,24 USD/thùng vào tối 29.6. Giá dầu đã tăng trong giai đoạn xung đột Israel - Iran leo thang, trước khi hạ nhiệt trong những ngày gần đây khi căng thẳng phần nào lắng xuống.

Mỹ, Iran tạm xuống thang quân sự để giải quyết vấn đề eo biển Hormuz

Các cuộc tấn công giữa Mỹ - Israel và Iran làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thương mại năng lượng toàn cầu. Nỗi lo này từng tạo thêm áp lực tăng đối với giá dầu thô và giá nhiên liệu tại Mỹ.

Giá xăng là vấn đề nhạy cảm với cử tri Mỹ, nhất là trong bối cảnh Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa tìm cách giữ thế đa số sít sao tại Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới, theo Reuters.

Những tín hiệu ngoại giao gần đây giữa Mỹ và Iran được kỳ vọng có thể giúp hạ nhiệt thị trường năng lượng, qua đó giảm bớt sức ép đối với người tiêu dùng Mỹ.