Ông Trump đòi nhà bán lẻ giảm giá xăng dầu, nếu không sẽ chịu 'hậu quả'

Tin liên quan Ông Trump nói Iran ‘sẽ không tồn tại’ nếu tiếp tục tấn công tàu Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa dùng hành động quân sự để ‘hoàn tất công việc’, sau khi cáo buộc Iran hai lần tấn công các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Mỹ phải chi bao nhiêu tiền cho cuộc chiến Iran? Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề ông Trump Nhà Trắng Bộ tư pháp Mỹ Iran Trump Eo biển Hormuz đảng cộng hoà Bang California California israel Hiệp hội Ô tô Mỹ Giá xăng giá xăng dầu Tổng thống Mỹ Donald Trump Mỹ người tiêu dùng xung đột thị trường năng lượng Dầu thô Dầu WTI
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