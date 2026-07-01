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Ông Trump đòi nhà bán lẻ giảm giá xăng dầu, nếu không sẽ chịu 'hậu quả'
Video Thế giới

Ông Trump đòi nhà bán lẻ giảm giá xăng dầu, nếu không sẽ chịu 'hậu quả'

Trúc Huỳnh - Trí Đỗ
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các chủ trạm xăng trên toàn quốc lập tức giảm giá bán lẻ, đồng thời cảnh báo họ có thể đối mặt “hậu quả” nếu không hành động.

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