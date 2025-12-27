Ông Trump: kế hoạch hòa bình của Ukraine chỉ có giá trị khi Mỹ đồng ý

Politico ngày 27.12 đưa tin Tổng thống Trump nhấn mạnh vai trò trung tâm của Mỹ trong tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine, trong bối cảnh ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến đàm phán tại Mỹ ngày 28.12.

“Ông ấy vẫn không có gì chừng nào tôi chưa tôi đồng ý. Vì vậy chúng ta sẽ xem ông ấy mang đến những gì", ông Trump nói, cho thấy thái độ cẩn trọng trước đề xuất hòa bình mới nhất từ Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hồi tháng 2 ẢNH: REUTERS

Chủ nhân Nhà Trắng vẫn tin rằng hai bên sẽ có cuộc đàm phán hiệu quả vào cuối tuần. Trước đó, phái đoàn đàm phán Mỹ đã có cuộc trao đổi với ông Zelensky. Tổng thống Ukraine cho biết các bên đã có “cuộc đối thoại tốt”.

Tổng thống Zelensky hồi giữa tuần đã công bố dự thảo đề xuất mới từ phía Ukraine với 20 điểm, với những thay đổi so với đề xuất 28 điểm ban đầu của Mỹ.

Điện Kremlin hôm 26.12 cho biết cố vấn chính sách đối ngoại Yuri Ushakov đã có cuộc điện đàm với các quan chức Mỹ. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã chỉ trích lập trường của ông Zelensky.

Phát biểu trên truyền hình Nga, ông Ryabkov cáo buộc Kyiv và các đồng minh ở châu Âu đang có những động thái nhằm phá hoại thỏa thuận hòa bình. Quan chức ngoại giao Nga cho biết đề xuất của Ukraine “khác biệt hoàn toàn” so với dự thảo được Mỹ và Nga trao đổi hồi đầu tháng 12.

Ông nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải "nằm trong giới hạn" mà ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt ra khi hai lãnh đạo gặp nhau hồi tháng 8, nếu không thì “sẽ không có thỏa thuận nào.

Tổng thống Zelensky nói vấn đề lãnh thổ chỉ có thể được giải quyết thông qua cuộc bỏ phiếu ở quốc hội hoặc trưng cầu dân ý, trong khi Moscow nhiều lần khẳng định không nhượng bộ vấn đề lãnh thổ ở vùng Donbass (gồm tỉnh Donetsk và Luhansk ở Ukraine).