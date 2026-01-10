Ông Trump kêu gọi, đại gia dầu mỏ Mỹ chưa mặn mà đổ tiền vào Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9.1 đã gặp gỡ các giám đốc điều hành từ một số công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới tại Nhà Trắng để thảo luận về Venezuela.

Ông nói mình muốn họ đầu tư 100 tỉ USD vào Venezuela để mở rộng đáng kể sản lượng.

Cuộc gặp phản ánh tầm quan trọng của dầu mỏ trong chiến lược của ông Trump với quốc gia OPEC này, sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro trong một cuộc đột kích vào thủ đô của nước này hôm 3.1.

"Chúng ta sẽ thảo luận về cách các công ty Mỹ vĩ đại này có thể giúp tái thiết nhanh chóng ngành công nghiệp dầu mỏ suy tàn tại Venezuela và mang lại hàng triệu thùng dầu để có lợi cho Mỹ, người dân Venezuela và toàn thế giới", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành công nghiệp dầu mỏ, tại Nhà Trắng hôm 9.1 ẢNH: REUTERS

Các quan chức chính quyền ông Trump đã nói rằng Washington cần kiểm soát doanh số bán dầu và doanh thu của Venezuela trong thời gian không xác định để đảm bảo quốc gia này hành động vì lợi ích của Mỹ, và cũng muốn thấy các công ty dầu mỏ lớn đầu tư hàng tỉ USD vào việc phục hồi các mỏ dầu của Venezuela.

Theo Reuters, nhiều công ty dầu mỏ lớn lo ngại về tình trạng bất ổn về lâu dài ở Venezuela nên vẫn còn thận trọng với các cam kết dài hạn.

Các công ty dầu mỏ tham gia đàm phán bao gồm nhiều cái tên lớn như Chevron, Exxon Mobil và ConocoPhillips.

Chevron đã hoạt động tại Venezuela, trong khi các đối thủ Exxon và Conoco đã rời đi gần 20 năm trước sau khi tài sản của họ bị quốc hữu hóa.