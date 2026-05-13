Ông Trump không đạt được ý muốn vẽ lại bản đồ bầu cử Nam Carolina

Nước Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 ảnh: reuters

Kết quả tại Nam Carolina đi ngược lại ý muốn của Tổng thống Donald Trump và nhiều khả năng đồng nghĩa với việc hạ nghị sĩ Jim Clyburn, chính trị gia da màu thuộc đảng Dân chủ có ảnh hưởng lớn trong nội bộ đảng, sẽ tiếp tục giữ ghế trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2026, theo Reuters hôm 13.5.

Thống đốc đảng Cộng hòa Henry McMaster có thể tổ chức phiên họp đặc biệt tại nghị viện bang để cân nhắc việc phân chia lại khu vực bầu cử, nhưng cho đến nay ông vẫn không ủng hộ khả năng này.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tòa Tối cao bang Missouri giữ nguyên bản đồ bầu cử mang đến lợi thế cho đảng Cộng hòa do xóa bỏ một trong hai khu vực bầu cử vốn thuộc về đảng Dân chủ tại bang này.

Với bản đồ bầu cử mới, đảng Cộng hòa nhiều khả năng sẽ giành toàn bộ 8 ghế Hạ viện của bang Missouri trong cuộc bầu cử tháng 11.

Diễn biến trái chiều trên cho thấy cuộc chiến phân chia lại khu vực bầu cử tại Mỹ không có dấu hiệu bớt căng thẳng, đặc biệt sau khi Tòa Tối cao Mỹ hồi tháng trước ra phán quyết trao cho các bang nhiều quyền hơn trong việc điều chỉnh các khu vực có đa số cử tri là người da màu hoặc người Mỹ gốc Latinh.

Một số bang miền Nam hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã nhanh chóng tận dụng lợi thế đến từ phán quyết trên. Chẳng hạn, bang Tennessee thông qua bản đồ bầu cử mới chia nhỏ một khu vực có đa số cử tri da màu.

Còn bang Louisiana và Alabama đã hoãn bầu cử sơ bộ để kiếm thêm thời gian vẽ lại bản đồ bầu cử.

Cử tri da màu tại Mỹ thường có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ. Và đảng Cộng hòa hiện tiếp tục tìm cách bảo vệ thế đa số hẹp tại Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử vào tháng 11.