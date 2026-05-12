Hai đảng Mỹ chạy đua 'vẽ lại' bản đồ bầu cử hạ viện

Trong phán quyết với tỷ lệ 6-3 ngày 11.5, đa số thẩm phán bảo thủ của tòa án đã chấp thuận yêu cầu dỡ lệnh cấm sử dụng bản đồ bầu cử vốn đã được cơ quan lập pháp Alabama thông qua hồi năm 2023 nhưng từng bị tòa cấp dưới cấm sử dụng, Politico đưa tin.

Bản đồ chia khu vực bầu cử nghị sĩ hạ viện quốc hội Mỹ tại Alabama hiện có 2 khu vực có phần đông dân cư là người da đen, những nơi thường bầu cho ứng viên đảng Dân chủ. Tuy nhiên, bản đồ hồi năm 2023 chỉ có một khu vực phần đông người da đen.

Người biểu tình tại bang Alabama, Mỹ ngày 7.5 phản đối sử dụng bản đồ bầu cử mới ẢNH: AP

Với quyết định mới nhất từ Tòa án Tối cao, giới chức Alabama giờ đây có thể sử dụng bản đồ phân định ranh giới khu vực bầu cử được thông qua năm 2023. Điều này sẽ mang lợi thế cho đảng Cộng hòa tại 6 trong 7 khu vực bầu cử hạ viện, qua đó giúp đảng này có cơ hội giành thêm 1 ghế hạ viện trong đợt bầu cử giữa kỳ tháng 11.

Sáu thẩm phán bảo thủ không giải thích lý do cho phán quyết lật lại lệnh cấm về bản đồ bầu cử ở Alabama, mà chỉ nói rằng quyết định của tòa án cấp dưới cần được xem xét lại. Trong khi đó, 3 thẩm phán theo khuynh hướng tự do phản đối.

Theo phán quyết mới, các khu vực chịu ảnh hưởng từ việc phân định bản đồ bầu cử sẽ phải được tổ chức bầu cử sơ bộ lại.

Thẩm phán Sonia Sotomayor, một thẩm phán khuynh hướng tự do của Tòa án Tối cao, cho rằng việc tòa án đưa ra hành động làm thay đổi ranh giới các khu vực bầu cử của Alabama chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ là “không phù hợp” và sẽ khiến cử tri bối rối.

Trong diễn biến khác, CNN đưa tin các quan chức đảng Dân chủ tại bang Virginia ngày 11.5 đã yêu cầu Tòa án Tối cao chấp thuận cho bang này sử dụng bản đồ bầu cử mới.

Trước đó, cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 4 đã đồng thuận về việc vẽ lại bản đồ bầu cử ở Virginia, mà sẽ tạo cơ hội cho đảng Dân chủ giành thêm 4 ghế hạ viện. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao cấp tiểu bang đã chặn sử dụng bản đồ này.

Tòa án Tối cao Mỹ đang phải giải quyết một loạt vụ phân chia lại khu vực bầu cử đang diễn ra ở các tiểu bang trên khắp cả nước, khi cả hai đảng đều tìm cách giành lợi thế cho cuộc bầu cử hạ viện giữa kỳ.