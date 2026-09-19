Ông Trump nói Mỹ 'kiểm soát vĩnh viễn' an ninh cho Greenland

Tin liên quan Greenland 'cảnh báo mạnh mẽ' công ty Mỹ muốn khoan thăm dò dầuBất chấp lệnh cấm và chưa được phê duyệt, một công ty năng lượng Mỹ vẫn tập kết thiết bị khoan dầu tại Greenland. Động thái ‘vượt rào’ này lập tức vấp phải phản ứng nảy lửa từ chính quyền hòn đảo. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề greenland Mỹ Đan Mạch Tổng thống Mỹ Donald Trump Tổng thống Trump thỏa thuận nga trung quốc Donald Trump Nhà Trắng Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc NATO Washington Pituffik căn cứ pituffik Căn cứ quân sự Mette Frederiksen châu Âu bắc cực toàn vẹn lãnh thổ
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