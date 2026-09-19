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    Ông Trump nói Mỹ 'kiểm soát vĩnh viễn' an ninh cho Greenland
    VideoThế giới

    Ông Trump nói Mỹ 'kiểm soát vĩnh viễn' an ninh cho Greenland

    Trúc Huỳnh-Khánh An
    Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đạt được thỏa thuận về Greenland và sẽ bắt đầu tăng cường sự hiện diện quân sự quy mô lớn tại vùng lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch ngay lập tức.

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