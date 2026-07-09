Ông Trump phải bồi thường 5 triệu USD trong vụ kiện tấn công tình dục và bôi nhọ

Ông Trump và bà Carroll ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 9.7 đưa tin thẩm phán Lewis Kaplan vừa ra lệnh giải ngân tiền ký quỹ 5 triệu USD mà Tổng thống Mỹ Donald Trump phải bồi thường cho bà E. Jean Carroll, sau khi bồi thẩm đoàn dân sự phán quyết rằng ông đã tấn công tình dục và bôi nhọ bà.

Tuần trước, Tòa án Tối cao Mỹ đã từ chối xem xét đơn kháng cáo của ông Trump đối với phán quyết ban đầu hồi tháng 5.2023, trong đó yêu cầu ông phải bồi thường 2 triệu USD vì hành vi tấn công tình dục và 3 triệu USD vì những phát ngôn bôi nhọ bà Carroll.

Bà Carroll, một cựu nhà báo và nhà bình luận hiện đã 83 tuổi, cáo buộc ông Trump tấn công tình dục bà trong phòng thay đồ của một cửa hàng bách hóa ở New York vào năm 1996.

Sau khi những cáo buộc này được công bố trong một cuốn sách năm 2019, vị tỉ phú đảng Cộng hòa đã bôi nhọ và cho rằng bà bịa đặt.

Khi Tòa án Tối cao từ chối xem xét đơn kháng cáo của ông Trump, phán quyết chính thức có hiệu lực. Do đó, thẩm phán Kaplan hôm 8.7 đã ra lệnh giải ngân 5 triệu USD ông Trump đã phải ký quỹ cho tòa để bồi thường cho bà Carroll.

Hồi tháng 5, truyền thông Mỹ đưa tin rằng chính bà Carroll đang bị điều tra hình sự, được cho là ví dụ mới nhất về việc ông Trump sẵn sàng sử dụng hệ thống tư pháp để đối phó những người chống lại mình.

Theo Đài CNN và tờ The New York Times, cuộc điều tra do các công tố viên Bộ Tư pháp khởi xướng nhằm xác định xem bà Carroll có khai man dưới lời thề trong một số phiên lấy lời khai chống lại ông Trump hay không.