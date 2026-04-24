Ông Trump phản ứng thông tin mời ông Putin dự hội nghị thượng đỉnh G20

Theo The Washington Post ngày 24.4, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố: “Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rõ ràng rằng Nga được hoan nghênh tham dự tất cả các cuộc họp G20, trong bối cảnh Mỹ sẽ tập trung tổ chức một hội nghị thượng đỉnh thành công và hiệu quả".

Quan chức chính quyền Mỹ nói rằng hiện chưa gửi lời mời chính thức, thế nhưng Nga là một thành viên G20 và sẽ được mời đến dự những cuộc gặp cấp bộ trưởng và hội nghị thượng đỉnh của những lãnh đạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2017 tại Đức ẢNH: AP

Trả lời phóng viên ngày 23.4, ông Trump nói ông không biết về bất kỳ lời mời nào. “Tôi không biết thông tin ông ấy (Putin) sẽ đến. Thật lòng thì tôi cho rằng ông ấy sẽ không đến”, ông Trump nói, nêu thêm nếu ông Putin thực sự đến thì “sẽ rất hữu ích”, AFP đưa tin.

Giới chức Nga hôm 23.4 nói rằng ông Putin đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, sẽ được tổ chức ở khu nghỉ dưỡng của ông Trump tại thành phố Miami (bang Florida, Mỹ) vào tháng 12. Tuy nhiên, chưa rõ liệu lãnh đạo Nga có tham dự hay không.

“Nga đã tham gia mọi hội nghị thượng đỉnh ở cấp độ phù hợp. Quyết định hình thức tham gia của chúng tôi sẽ được đưa ra vào thời điểm gần hội nghị”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Tổng thống Putin đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 kể từ năm 2019, một phần do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và sau đó là cuộc xung đột Nga - Ukraine.

G20 là diễn đàn liên chính phủ bao gồm đại diện của 19 nền kinh tế lớn nhất thế giới, cùng 2 tổ chức khu vực là Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU). Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức hằng năm là dịp để lãnh đạo trao đổi về những vấn đề cấp bách toàn cầu.