Ông Trump 'ra đòn' tìm đường trở lại Nhà Trắng

Nhiều người không muốn có cuộc tái đấu Trump - Biden

Tờ The Hill ngày 26.6 dẫn một khảo sát cho thấy tỷ lệ cao chưa từng thấy những người không muốn chứng kiến lần nữa sự cạnh tranh giữa Tổng thống Biden và người tiền nhiệm Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. Khảo sát do CNN/SSRS tiến hành đối với 1.350 người cho thấy 33% chọn ông Trump và 32% chọn ông Biden, trong khi 36% không chọn ai trong số 2 người. Điều này khá bất thường vì các khảo sát trước đây đều đưa ra tỷ lệ ủng hộ đa số đối với ít nhất một trong hai ứng viên nói trên. Cuộc khảo sát do Đài NBC công bố hôm 25.6 cho thấy ông Trump hiện là lựa chọn số một trong số các ứng viên Cộng hòa khi nhận được tỷ lệ ủng hộ 51%, cách xa so với tỷ lệ 22% của đối thủ gần nhất là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, trong khi cựu Phó tổng thống Mike Pence được 7%.