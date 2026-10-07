Ông Trump sẽ điện đàm với ông Putin về ca tử vong nghi do dịch hạch

Trước đó vào ngày 2.10, một nhân viên tại viện nghiên cứu dịch hạch ở Siberia đã đổ bệnh và qua đời trong những hoàn cảnh không được công bố, khiến giới chức phải cách ly hàng chục người và làm dấy lên lo ngại về sức khỏe cộng đồng trên mạng xã hội.

Tổng thống Trump, khi được báo giới hỏi về đánh giá của các cơ quan tình báo Mỹ đối với tình hình tại Nga, đã trả lời: “Hiện chúng tôi đang thảo luận rất kỹ lưỡng và có lẽ sẽ có thông tin báo cáo về vấn đề này vào ngày mai”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 6.10 cũng kêu gọi Nga chia sẻ thêm thông tin về trường hợp tử vong này.

Phát biểu trước các phóng viên tại Iceland, ông Rubio nói: “Tôi cho rằng Nga có trách nhiệm phải chia sẻ thêm thông tin với thế giới. Chúng tôi đang theo dõi sát sao diễn biến vụ việc từng giờ một”.

Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ Nga nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn so với những gì đã được công bố, nhưng cần nắm thêm thông tin trước khi có thể can thiệp.

Một khu chợ đường phố ở thị trấn Shelekhov, vùng Irkutsk (Nga), ngày 6.10.2026 ẢNH: REUTERS

Theo Wall Street Journal, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi cho Nga một thông điệp ngoại giao mật để cảnh báo rằng Moscow sẽ vi phạm các nghĩa vụ về y tế quốc tế nếu không tiết lộ chi tiết sự việc.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6.10 cho biết đã nhận được thông tin cập nhật từ Nga, trong đó Moscow nhấn mạnh rằng “chưa có trường hợp nào mắc căn bệnh nguy hiểm này ở thành phố Irkutsk”.

WHO cho biết dựa trên các thông tin hiện có, “nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng nói chung dường như ở mức thấp”. Tổ chức này cũng cho biết sẽ tiến hành các đánh giá rủi ro mới khi có thêm thông tin.

Truyền thông địa phương xác định danh tính nhân viên phòng thí nghiệm đã qua đời là Darya Shipilova (28 tuổi).

Cơ quan Giám sát Liên bang Nga về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phúc lợi con người cho biết bệnh nhân đã tử vong do viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan giám sát y tế này cũng thông báo không tìm thấy bằng chứng về bất kỳ sự cố nào liên quan đến việc xử lý mầm bệnh, sau khi xuất hiện tin đồn trên mạng xã hội về một sự cố trong phòng thí nghiệm.

Khi được hỏi về các tin đồn về bệnh dịch hạch hoặc một loại nhiễm trùng khác ở vùng Irkutsk, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết người dân nên dựa vào đánh giá của cơ quan chức năng, thay vì tin đồn và suy đoán vô căn cứ.