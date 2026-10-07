WHO: thuốc và phẫu thuật không phải giải pháp cho tình trạng béo phì ở trẻ em

Một số bút tiêm thuốc giảm cân Saxenda thuộc nhóm chất đồng vận thụ thể GLP-1 ẢNH: REUTERS

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa đưa ra hai hướng dẫn mới về quản lý tích hợp béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên, nhằm giải quyết tình trạng gia tăng mạnh mẽ tỷ lệ béo phì ở các nhóm này, khi nhấn mạnh rằng thuốc men và phẫu thuật không phải là giải pháp.

Thay vào đó, WHO đặc biệt khuyến nghị các chế độ ăn uống có kế hoạch, hoạt động thể chất và thay đổi hành vi.

"WHO không khuyến nghị sử dụng thuốc, phẫu thuật giảm béo (phẫu thuật thay đổi cấu trúc dạ dày hoặc đường tiêu hóa) hay các thiết bị hỗ trợ giảm cân cho trẻ em từ 0 đến 9 tuổi", AFP ngày 7.10 dẫn nội dung hướng dẫn cho biết.

"Đối với thanh thiếu niên từ 10 đến 19 tuổi, việc điều trị bằng các loại thuốc đã được cấp phép chỉ nên được cân nhắc khi một chương trình thay đổi lối sống đa phương thức có sự giám sát không mang lại kết quả như mong muốn", theo hướng dẫn.

WHO cho rằng phẫu thuật giảm béo có thể được cân nhắc trong những điều kiện nghiêm ngặt đối với thanh thiếu niên bị béo phì nghiêm trọng.

Các khuyến nghị dành cho người từ 19 tuổi trở xuống có sự khác biệt so với hướng dẫn về béo phì ở người trưởng thành do cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc ban hành vào tháng 12.2025, thời điểm diễn ra sự bùng nổ về mức độ phổ biến của thế hệ thuốc ức chế cảm giác thèm ăn mới GLP-1, với các thuốc như Ozempic và Mounjaro.

WHO cho biết một số loại thuốc trị tiểu đường và giảm cân có thể được sử dụng để giải quyết tình trạng béo phì ở người trưởng thành.

Vào năm 2024, có khoảng 70 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5-9 và 100 triệu thanh thiếu niên từ 10-19 tuổi trên thế giới bị béo phì. Tỷ lệ béo phì ở nhóm trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến 19 tuổi đã gia tăng mạnh mẽ trên toàn cầu, từ 2% vào năm 1990 lên 8% vào năm 2024.

Bộ hướng dẫn mới cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan tâm đến sức khỏe tâm thần song song với vấn đề béo phì. Theo WHO, lo âu, trầm cảm và sự tự ti có thể góp phần dẫn đến thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, lối sống ít vận động và xu hướng thu mình khỏi các mối quan hệ xã hội.

WHO cũng cho biết thêm rằng trẻ em và thanh thiếu niên bị béo phì có thể phải đối mặt với sự kỳ thị và bắt nạt.