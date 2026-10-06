Số ca ung thư gia tăng ở nhóm người trẻ, các chuyên gia nói gì?

Khoảng 40% các ca ung thư được cho là có liên quan đến những yếu tố nguy cơ có thể tránh được ẢNH: AFP

Tờ The Guardian ngày 6.10 dẫn một phân tích của Quỹ Nghiên cứu ung thư thế giới (WCRF) cho thấy "sự gia tăng đáng kể" các ca ung thư khởi phát sớm ở những độ tuổi trẻ hơn, dấy lên cảnh báo về lối sống đang cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người mỗi năm.

Dù tỷ lệ mắc ung thư đang gia tăng ở mọi nhóm tuổi trên toàn cầu, tốc độ gia tăng ở các ca bệnh khởi phát sớm lại cao hơn so với các nhóm tuổi khác.

Tại Anh, số người dưới 50 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 2001, trong khi số ca chẩn đoán mắc ung thư ruột, thận và tử cung khởi phát sớm cũng tăng hơn gấp đôi.

Phân tích của WCRF ghi nhận sự gia tăng đáng kể các ca ung thư khởi phát sớm đối với 7 loại ung thư ở Anh, 5 loại ở Mỹ và 4 loại ở Hà Lan.

Các chuyên gia cho biết những số liệu này phản ánh tình trạng béo phì đang gia tăng trên toàn cầu, chế độ ăn uống kém lành mạnh và thiếu vận động, cũng như nhận thức ngày càng cao về ung thư và việc phát hiện bệnh sớm hơn.

Các tác giả lưu ý rằng ung thư ở người dưới 50 tuổi vẫn là trường hợp ít gặp, nhưng xu hướng này đang gây lo ngại.

Giáo sư Mark Lawler tại Đại học Queen's Belfast gọi vấn đề này là "một quả bom hẹn giờ cần được vô hiệu hóa càng sớm càng tốt", vì nếu không, các con số chắc chắn sẽ tiếp tục gia tăng.

Tại Mỹ, việc phân tích dữ liệu chính thức từ năm 2000 cho thấy ở nhóm bệnh nhân dưới 50 tuổi, tỷ lệ mắc ung thư thận đã tăng hơn gấp đôi, từ 2,5 ca trên 100.000 người vào năm 2000 lên 5,3 ca vào năm 2023. Trong khi đó, tỷ lệ mắc ung thư ruột, ung thư tử cung và ung thư tuyến tụy đều tăng hơn 50%, còn ung thư vú tăng khoảng 20%.

Đối với Hà Lan, các nhà nghiên cứu ghi nhận sự gia tăng đáng kể các ca ung thư ruột, ung thư thận, ung thư gan và ung thư cổ tử cung khởi phát sớm.

Ngược lại, tỷ lệ mắc ung thư phổi ở nhóm người dưới 50 tuổi lại giảm tại cả 3 quốc gia này, phản ánh xu hướng giảm liên tục về tỷ lệ hút thuốc lá.

Theo WCRF, các yếu tố nguy cơ như tỷ lệ béo phì gia tăng, chế độ ăn uống kém lành mạnh, thiếu vận động, tiêu thụ rượu bia, hút thuốc và các tác động từ môi trường như chất ô nhiễm, hóa chất, nhựa, cũng như ô nhiễm nguồn nước và không khí có thể đang góp phần vào xu hướng này.

Khoảng 40% các ca ung thư có liên quan đến những yếu tố nguy cơ có thể tránh được này. Tuy nhiên, việc nhận thức rõ hơn về các triệu chứng ung thư cũng đồng nghĩa với việc người bệnh có nhiều khả năng được chẩn đoán sớm hơn.