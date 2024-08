Ông Trump 'tấn công phủ đầu'

Tại cuộc vận động tranh cử ở TP.Asheville thuộc bang chiến địa Bắc Carolina, ông Trump nói rằng đối thủ đảng Dân chủ nếu đắc cử tổng thống sẽ đẩy nước Mỹ vào cuộc đại suy thoái kế tiếp. Ông Trump cáo buộc rằng giấc mơ Mỹ đã tan biến dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Harris, theo Reuters.



Ông Donald Trump tại cuộc mít tinh ở TP.Asheville (Bắc Carolina) ngày 15.8 ẢNH: AFP

Cáo buộc của ông Trump

"Các chính sách tự do cấp tiến của bà Harris đã gây lạm phát ở mức độ khủng khiếp, hủy hoại tầng lớp trung lưu và đẩy hàng triệu gia đình Mỹ đến tình trạng cạn kiệt tài chính", ứng viên đảng Cộng hòa tuyên bố, dù không cung cấp bằng chứng nào. "Hãy bỏ phiếu cho Trump và thu nhập của bạn sẽ tăng, tiền tiết kiệm sẽ nhiều hơn, lứa tuổi thanh niên sẽ có thể mua nhà. Và chúng ta sẽ hồi sinh giấc mơ Mỹ với quy mô lớn hơn, tốt hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết", theo Reuters dẫn lời ông Trump. Tuy nhiên, một lần nữa ông cũng không cung cấp chi tiết về những chính sách sẽ áp dụng để đạt được mục tiêu trên.

Lạm phát tiêu dùng là một trong những chủ đề lớn nhất của chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm nay. Bất chấp cáo buộc trên, số liệu mới nhất do chính quyền công bố hôm 14.8 cho thấy tỷ lệ lạm phát trong 12 tháng tính đến tháng 7.2024 là 2,9%, mức thấp nhất kể từ tháng 3.2021, theo tờ The New York Times. Và kết quả khảo sát của tờ Financial Times/Đại học Michigan công bố trong tuần cho thấy lần đầu tiên cử tri tin tưởng bà Harris về khía cạnh kinh tế hơn so với ông Trump. Cuộc khảo sát cho thấy 42% số cử tri được hỏi đều đặt niềm tin vào bà Harris so với 41% chọn ông Trump.

Sau khi ông Trump "tung đòn tấn công", giới quan sát chờ đợi bài phát biểu của bà Harris tại TP.Raleigh (bang Bắc Carolina) vào ngày 16.8. Trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách kinh tế kể từ khi trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, bà Harris dự kiến đề cập những biện pháp giảm chi phí chăm sóc y tế, nhà ở và chi phí mua thức ăn hằng ngày cho các gia đình trung lưu.

Cuộc đấu giữa hai phó tướng

Cũng trong hôm qua (giờ VN), Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, người liên danh tranh cử với bà Harris vào ghế phó tổng thống, đồng ý tham gia cuộc tranh luận trên truyền hình theo lời mời của Đài CBS News với Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance, phó tướng của ông Trump. CBS News đề xuất 4 lựa chọn cho ngày tranh luận và ông Walz chọn ngày 1.10.

Sau thời gian im lặng, ông Vance tỏ ra hoài nghi về khả năng tham gia tranh luận ngày 1.10, nhưng khẳng định muốn "đấu" trực tiếp với đối thủ "nhiều hơn 1 lần", theo Đài Fox News. Ông Vance cho hay muốn đấu "thực thụ", và đang nghiên cứu các hình thức tranh luận do các bên đề xuất, cũng như tìm hiểu về người điều phối chương trình trước khi có quyết định chính thức. "Tôi cho rằng điều quan trọng là người dân Mỹ thực sự thấy được chúng tôi thảo luận về quan điểm của các bên", theo ông Vance. Thượng nghị sĩ này khẳng định ông và cựu Tổng thống Trump sẵn sàng tranh luận vì "tầm nhìn của chúng tôi vô cùng rõ ràng".