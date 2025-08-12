Ông Trump tranh cãi với ông Netanyahu về nạn đói Gaza

Theo The Independent ngày 11.8, cuộc điện đàm riêng tư giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu, được cho là diễn ra vào ngày 28.7, đã nhanh chóng biến thành tranh cãi nảy lửa giữa hai nhà lãnh đạo.

Trong cuộc gọi, ông Netanyahu khẳng định không có nạn đói ở Gaza và cáo buộc Hamas đã dựng lên câu chuyện này. Ông Trump ngắt lời và bắt đầu lớn tiếng, nói rằng ông không muốn nghe những tuyên bố cho rằng nạn đói là giả, và cho biết các nhân viên của ông đã đưa ra bằng chứng cho thấy trẻ em thực sự đang chết đói.

Một người phát ngôn Nhà Trắng từ chối bình luận về các cuộc trao đổi riêng tư của Tổng thống Trump, cho biết nhà lãnh đạo đang tập trung vào việc đưa tất cả con tin trở về và giúp người dân ở Gaza có đủ ăn.