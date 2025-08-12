Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump tranh cãi với ông Netanyahu về nạn đói Gaza
Video Thế giới

Ông Trump tranh cãi với ông Netanyahu về nạn đói Gaza

Trúc Huỳnh - Vi Trân
12/08/2025 16:50 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã tranh cãi gay gắt với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau khi ông Netanyahu bác bỏ những hình ảnh cho thấy trẻ em ở Gaza đang trong tình cảnh đói khát.

Ông Trump tranh cãi với ông Netanyahu về nạn đói Gaza

Ông Trump tranh cãi với ông Netanyahu về nạn đói Gaza

Theo The Independent ngày 11.8, cuộc điện đàm riêng tư giữa Tổng thống Donald TrumpThủ tướng Benjamin Netanyahu, được cho là diễn ra vào ngày 28.7, đã nhanh chóng biến thành tranh cãi nảy lửa giữa hai nhà lãnh đạo.

Trong cuộc gọi, ông Netanyahu khẳng định không có nạn đói ở Gaza và cáo buộc Hamas đã dựng lên câu chuyện này. Ông Trump ngắt lời và bắt đầu lớn tiếng, nói rằng ông không muốn nghe những tuyên bố cho rằng nạn đói là giả, và cho biết các nhân viên của ông đã đưa ra bằng chứng cho thấy trẻ em thực sự đang chết đói.

Một người phát ngôn Nhà Trắng từ chối bình luận về các cuộc trao đổi riêng tư của Tổng thống Trump, cho biết nhà lãnh đạo đang tập trung vào việc đưa tất cả con tin trở về và giúp người dân ở Gaza có đủ ăn.

Israel giết nhà báo đoạt giải Pulitzer, Gaza trở thành đất dữ của báo giới

Israel giết nhà báo đoạt giải Pulitzer, Gaza trở thành đất dữ của báo giới

Một cuộc không kích của Israel hôm 10.8 đã giết chết ông Anas Al Sharif, nhà báo của kênh tin tức Al Jazeera từng được trao giải Pulitzer, cùng với năm người khác.

Ông Trump làm trung gian, Armenia và Azerbaijan ký tuyên bố hòa bình

Khám phá thêm chủ đề

Trump Netanyahu gaza dải Gaza Donald Trump Hamas Nhà Trắng jerusalem Benjamin Netanyahu israel trẻ em ở Gaza Nạn đói chính sách viện trợ Điện đàm Trung Đông
