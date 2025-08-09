Ông Trump làm trung gian, Armenia và Azerbaijan ký tuyên bố hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp đón các nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan tại Nhà Trắng trong sự kiện mà ông gọi là “hội nghị thượng đỉnh hòa bình lịch sử”.

Ông Trump phát biểu: “Đã trải qua một khoảng thời gian dài. 35 năm. Họ đã chống lại nhau, và giờ họ là bạn. Và họ sẽ là bạn trong một thời gian dài sắp tới… Armenia và Azerbaijan cam kết chấm dứt mọi cuộc chiến mãi mãi. Mở cửa thương mại, du lịch và quan hệ ngoại giao, đồng thời tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm văn kiện ký kết ba bên với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, tại Nhà Trắng, ngày 8.8.2025 ẢNH: REUTERS

Armenia và nước láng giềng Azerbaijan đều là các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và có tranh chấp lãnh thổ đối với khu vực Nagorno-Karabakh kể từ cuối những năm 1980.