Họp thượng đỉnh Trump - Putin sẽ tổ chức ở Alaska

Ông Donald Trump trước đó đã thông báo tin này trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ông viết: “Cuộc gặp rất được trông đợi giữa tôi, Tổng thống Mỹ, với Tổng thống Vladimir Putin của Nga sẽ diễn ra vào thứ sáu tới đây, ngày 15.8.2025, tại bang Alaska”.

Ông Yuri Ushakov, Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ngay sau đó xác nhận Moscow và Washington sẽ cùng làm việc để tổ chức hội nghị thượng đỉnh này.

Cũng theo Điện Kremlin, Moscow đã mời Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Nga theo sau cuộc họp thượng đỉnh ở Alaska.

Ông Ushakov nói: "Nhìn về phía trước, lẽ tự nhiên chúng tôi hy vọng cuộc gặp kế tiếp giữa hai vị tổng thống sẽ được tổ chức trên lãnh thổ Nga. Thư mời đã được gửi đến Tổng thống Mỹ".