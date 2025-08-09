Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Họp thượng đỉnh Trump - Putin sẽ tổ chức ở Alaska
Thế giới

Họp thượng đỉnh Trump - Putin sẽ tổ chức ở Alaska

Thụy Miên
Thụy Miên
09/08/2025 12:00 GMT+7

Hôm 8.8, Điện Kremlin chính thức xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump ở bang Alaska của Mỹ vào ngày 15.8.

Họp thượng đỉnh Trump - Putin sẽ tổ chức ở Alaska

Họp thượng đỉnh Trump - Putin sẽ tổ chức ở Alaska

Ông Donald Trump trước đó đã thông báo tin này trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ông viết: “Cuộc gặp rất được trông đợi giữa tôi, Tổng thống Mỹ, với Tổng thống Vladimir Putin của Nga sẽ diễn ra vào thứ sáu tới đây, ngày 15.8.2025, tại bang Alaska”.

Ông Yuri Ushakov, Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ngay sau đó xác nhận Moscow và Washington sẽ cùng làm việc để tổ chức hội nghị thượng đỉnh này.

Cũng theo Điện Kremlin,  Moscow đã mời Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Nga theo sau cuộc họp thượng đỉnh ở Alaska.

Ông Ushakov nói: "Nhìn về phía trước, lẽ tự nhiên chúng tôi hy vọng cuộc gặp kế tiếp giữa hai vị tổng thống sẽ được tổ chức trên lãnh thổ Nga. Thư mời đã được gửi đến Tổng thống Mỹ".

Tin liên quan

Điện Kremlin xác nhận sẽ có hội đàm thượng đỉnh Trump - Putin

Điện Kremlin xác nhận sẽ có hội đàm thượng đỉnh Trump - Putin

Ông Yury Ushakov, Cố vấn cấp cao của Điện Kremlin, cho biết cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào “những ngày tới”.

Ông Zelensky ‘nhận cảnh báo’ về tín nhiệm của người dân Ukraine

Trung Quốc tung robot 'chiến lang' vào huấn luyện quân sự

họp thượng đỉnh thượng đỉnh Mỹ-Nga thượng đỉnh trump-putin Alaska Tổng thống Vladimir Putin tổng thống donald trump
