Trung Quốc cảnh báo phát ngôn của Tổng thống Philippines liên quan Đài Loan
Video Thế giới

Trung Quốc cảnh báo phát ngôn của Tổng thống Philippines liên quan Đài Loan

Trúc Huỳnh - Văn Khoa
08/08/2025 18:12 GMT+7

Trung Quốc hôm 8.8 cảnh báo Philippines “đùa với lửa” sau khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nói rằng Philippines sẽ bị lôi kéo vào bất kỳ cuộc xung đột nào giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan Đài Loan.

Trung Quốc cảnh báo phát ngôn của Tổng thống Philippines liên quan Đài Loan

Trung Quốc cảnh báo phát ngôn của Tổng thống Philippines liên quan Đài Loan

Reuters đưa tin trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ mới đây, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nói rằng tình trạng Philippines nằm ở vị trí gần Đài Loan và cộng đồng người Philippines đông đảo ở Đài Loan sẽ khiến việc can thiệp vào một cuộc xung đột tiềm tàng giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan vùng lãnh thổ Đài Loan là cần thiết.

Phản ứng về phát ngôn trên của Tổng thống Marcos, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày nói rằng “sự gần gũi về địa lý” và “dân số hải ngoại đông đảo” không phải là cái cớ để một quốc gia can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Tại sao Philippines dừng nhập khẩu gạo?

Tại sao Philippines dừng nhập khẩu gạo?

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã chỉ đạo tạm dừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày, bắt đầu từ ngày 1.9.

Philippines Trung Quốc Đài Loan
