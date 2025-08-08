Trung Quốc cảnh báo phát ngôn của Tổng thống Philippines liên quan Đài Loan

Reuters đưa tin trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ mới đây, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nói rằng tình trạng Philippines nằm ở vị trí gần Đài Loan và cộng đồng người Philippines đông đảo ở Đài Loan sẽ khiến việc can thiệp vào một cuộc xung đột tiềm tàng giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan vùng lãnh thổ Đài Loan là cần thiết.

Phản ứng về phát ngôn trên của Tổng thống Marcos, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày nói rằng “sự gần gũi về địa lý” và “dân số hải ngoại đông đảo” không phải là cái cớ để một quốc gia can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.