Thế giới

Ông Trump và thị trưởng đắc cử New York chuyển từ thù thành bạn

Vi Trân
22/11/2025 09:07 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump, từng chỉ trích kịch liệt thị trưởng đắc cử New York Zohran Mamdani, nhưng cho biết có thể sẽ về lại New York sống sau cuộc gặp giữa hai người.

Ngày 21.11, Tổng thống Trump đón tiếp thị trưởng đắc cử New York Zohran Mamdani tại Nhà Trắng với không khí thân tình và vui vẻ, trái ngược với những lời chỉ trích kịch liệt trước đó.

Ông Trump và thị trưởng đắc cử New York chuyển từ thù thành bạn - Ảnh 1.

Thị trưởng đắc cử New York Zohran Mamdani bắt tay Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 21.11

ẢNH: AP

Theo AP, cuộc gặp tập trung nhiều vào các mục tiêu chung hơn là những khác biệt dễ gây bùng nổ giữa đôi bên. Hai vị đã thảo luận nhiều về vấn đề nhà ở giá rẻ và giá cả thực phẩm, điện nước, những chủ đề tâm điểm đã giúp ông Mamdani đắc cử hồi đầu tháng 11.

"Chúng tôi đã đồng ý về rất nhiều điều hơn là tôi nghĩ. Chúng tôi có một điểm chung: chúng tôi đều muốn thành phố mà chúng tôi yêu thương sẽ thật tốt đẹp", ông Trump nói.

Hai người, thuộc hai thế hệ của New York, không công bố chính sách mới nào ngoại trừ việc bắt đầu mối quan hệ thân thiện bất ngờ. Ông Trump lớn lên tại khu Queens, nơi ông Mamdani đang sống. Ông Mamdani là thị trưởng đầu tiên từ khu này của thành phố.

"Tôi cho rằng ông ấy sẽ gây bất ngờ cho một số người bảo thủ, thật sự là vậy", ông Trump nói về ông Mamdani, thành viên đảng Dân chủ. Khi được hỏi liệu có thoải mái nếu về lại sống ở New York khi ông Mamdani làm thị trưởng, Tổng thống Trump nói: "Tôi sẽ thật sự thoải mái, đặc biệt là sau cuộc gặp này".

Trong khi đó, vị thị trưởng đắc cử đáp: "Điều tôi rất cảm kích về tổng thống là cuộc gặp không tập trung vào những bất đồng, vốn rất nhiều, mà là mục đích chung trong việc phục vụ người dân New York".

Cử tri MAGA chấn động vì ông Trump rạn nứt với đồng minh nhiệt thành

