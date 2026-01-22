Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump vừa chủ trì ra mắt Hội đồng Hòa bình

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
22/01/2026 18:46 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22.1 đã chủ trì buổi lễ ký kết ra mắt Hội đồng Hòa bình, khẳng định sẽ phối hợp với Liên Hiệp Quốc.

Đài Al Jazeera đưa tin buổi lễ diễn ra tại thị trấn Davos, Thụy Sĩ, khi các lãnh đạo đang quy tụ về đây để tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thường niên.

“Những gì chúng ta đang làm rất quan trọng. Đây là điều tôi thực sự muốn làm và không nơi nào tốt hơn tổ chức tại đây”, ông Trump phát biểu khi bắt đầu lễ ký kết. Các nhà lãnh đạo khác sau đó cũng lần lượt tiến đến bàn chủ tọa và ký vào văn kiện.

Ông Trump ký hiến chương ra mắt Hội đồng Hòa bình - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hiến chương công bố Hội đồng Hòa bình tại Davos, Thụy Sĩ ngày 22.1

ẢNH: AP

“Một khi ban điều hành được thành lập đầy đủ, chúng ta có thể làm hầu hết mọi việc và chúng ta sẽ phối hợp với Liên Hiệp Quốc”, Reuters dẫn phát biểu của ông Trump ngày 22.1.

Nhà lãnh đạo Mỹ tái khẳng định Hội đồng Hòa bình sẽ bắt đầu bằng việc tập trung giải quyết vấn đề liên quan xung đột Gaza, sau đó mở rộng phạm vi ra các vấn đề toàn cầu.

Cũng có mặt và phát biểu tại sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Hội đồng Hòa bình “gồm những lãnh đạo hành động quyết đoán”. Ông nói rằng Tổng thống Trump sẵn sàng trao đổi và hợp tác với bất kỳ ai vì lợi ích hòa bình”.

Ngoại trưởng Rubio lưu ý nhiều người không có mặt tại buổi lễ nhưng cũng sẽ tham gia sau, AP đưa tin. Hiện dự thảo hiến chương chưa được công bố.

Đài CNN hôm 21.1 dẫn thông tin từ một quan chức Mỹ cho biết ít nhất 35 nhà lãnh đạo đã cam kết tham gia Hội đồng Hòa bình trong tổng số khoảng 50 lời mời đã được gửi đi.

Tổng thống Trump ngày 21.1 nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp nhận tham gia hội đồng này, trong khi chủ nhân Điện Kremlin nói rằng ông đã giao cho Bộ Ngoại giao Nga nghiên cứu về lời mời. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng xác nhận phía Trung Quốc đã nhận lời mời, song không phản hồi việc Bắc Kinh có tham gia hay không.

