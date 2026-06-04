Ông Trump xác nhận đã nói Thủ tướng Israel 'mất trí' khi điện đàm

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận đã gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là người "mất trí" trong một cuộc điện đàm căng thẳng về giao tranh ở Lebanon, trong khi Mỹ đang cố gắng đàm phán để chấm dứt xung đột với Iran.

Trang tin Axios trước đó trích dẫn một quan chức Mỹ giấu tên kể lại Tổng thống Trump đã nói với Thủ tướng Netanyahu trong một cuộc gọi hôm 1.6 rằng: "Ông điên vừa thôi. Ông sẽ ở tù nếu không có tôi. Tôi đang cứu cái mông của ông đấy. Mọi người bây giờ ghét ông. Mọi người đều ghét Israel vì chuyện này".

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 3.6, ông Trump đã được hỏi về vấn đề trên.

Ông Netanyahu từ chối cung cấp chi tiết về cuộc trò chuyện nhưng cho biết mối quan hệ của ông với Trump không thay đổi.