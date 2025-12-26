Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Zelensky đề cập khả năng rút quân ở Donbass

Minh Phương
Minh Phương
26/12/2025 04:33 GMT+7

AP ngày 25.12 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này sẵn sàng rút khỏi vùng Donbass nếu Nga cũng làm điều tương tự để lập vùng phi quân sự tại đây và giao cho quốc tế giám sát.

Phát biểu được đưa ra trong cuộc họp báo tại Kyiv, trong đó ông Zelensky hé lộ thông tin về kế hoạch hòa bình 20 điểm mà các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ đã bàn bạc tại bang Florida (Mỹ) trong những ngày gần đây. Theo ông, điểm khó khăn nhất là tìm cách kiểm soát vùng công nghiệp Donbass ở miền đông, gồm 2 vùng Donetsk và Luhansk. Ông Zelensky nói Mỹ đề xuất lập một "vùng kinh tế tự do", còn Ukraine đề nghị vùng này phải được phi quân sự hóa.

Ông Zelensky đề cập khả năng rút quân ở Donbass - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo

ẢNH: AFP

Nga chưa phát ra tín hiệu nào cho thấy sẽ đồng ý rút quân khỏi các vùng đã kiểm soát tại Ukraine. Trước đó, Moscow yêu cầu đối phương rút khỏi các vùng lãnh thổ còn nắm giữ ở Donbass, điều mà Kyiv phản đối. Hiện Nga kiểm soát gần như toàn bộ Luhansk và khoảng 70% Donetsk.

Liên quan tình hình chiến sự, Reuters ngày 25.12 đưa tin 2 bồn dầu tại cảng Temryuk thuộc vùng Krasnodar của Nga đã bốc cháy do Ukraine tấn công bằng UAV. Ngọn lửa bao trùm một khu vực rộng 2.000 m2, theo giới chức địa phương. Ngoài ra, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho hay lực lượng phòng không đã hạ 25 UAV của Ukraine trong ngày 24.12 nhưng 2 sân bay trong khu vực vẫn phải tạm dừng hoạt động; chưa có thông tin về thiệt hại. 

Ukraine thừa nhận mất chốt chặn Siversk của vành đai phòng thủ Donbas

Về phần mình, không quân Ukraine ngày 25.12 cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ và vô hiệu hóa 106 UAV của Nga trong vòng 24 giờ trước đó, bên cạnh 22 UAV Nga đánh trúng 15 địa điểm, theo trang Ukrainska Pravda. Nga và Ukraine chưa bình luận về các thông tin đối phương đưa ra.

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị 'năm chiến sự' mới

Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị 'năm chiến sự' mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự báo Nga tiếp tục giao tranh trong năm 2026, trong khi nỗ lực ngoại giao giữa các bên vẫn tiếp diễn.

Chiến sự Ukraine ngày 1.394: Ukraine nhắm mục tiêu ở Crimea, ông Zelensky nói thiếu tên lửa

Chi tiết kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Zelensky về hòa bình Ukraine

