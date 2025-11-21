Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

OpenAI công bố ChatGPT cho giáo viên với nhiều tính năng miễn phí

Kiến Văn
Kiến Văn
21/11/2025 07:33 GMT+7

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của giáo viên, OpenAI đã ra mắt phiên bản ChatGPT dành riêng cho giáo viên - một trong những nhóm người dùng tích cực nhất.

Theo Neowin, phiên bản này của ChatGPT cung cấp nhiều tính năng hữu ích như nhắn tin không giới hạn, khả năng tải tệp lên và tạo hình ảnh thông qua công nghệ GPT-5.1 Auto. ChatGPT cho giáo viên hoạt động như một không gian làm việc, giúp giáo viên quản lý chương trình giảng dạy và các hoạt động liên quan với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

OpenAI công bố ChatGPT cho giáo viên với nhiều tính năng miễn phí - Ảnh 1.

OpenAI tặng miễn phí ChatGPT cho 150.000 giáo viên tại Mỹ

ẢNH: REUTERS

Nền tảng này đảm bảo bảo mật cấp doanh nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn FERPA, đồng thời hỗ trợ giảng dạy cá nhân hóa bằng cách ghi nhớ từng chi tiết nhỏ. Nó cũng tích hợp với các công cụ phổ biến như Canva, Google Drive và Microsoft 365, cùng các gợi ý từ các giáo viên khác. Giáo viên có thể tạo mẫu giáo án trong không gian làm việc chung và kiểm soát quản trị một cách chặt chẽ.

Giáo viên có 'không gian AI riêng' nhờ ChatGPT đặc biệt

Có nhiều cách để giáo viên tận dụng phiên bản đặc biệt này của ChatGPT, từ việc lập kế hoạch cho các đơn vị học kéo dài nhiều tuần, tạo ví dụ cho bài tập, đến việc tuân thủ chương trình giảng dạy theo các tiêu chuẩn ISTE. Hiện tại, phiên bản ChatGPT cho giáo viên đang được cung cấp miễn phí cho 150.000 nhà giáo K-12 (từ lớp 1 đến 12) đã được xác minh tại các quận hàng đầu ở Mỹ. Ưu đãi này có hiệu lực đến hết tháng 6.2026.

OpenAI nhấn mạnh rằng: "Mỗi học sinh ngày nay đều đang lớn lên cùng AI và giáo viên đóng vai trò trung tâm trong việc giúp các em học cách sử dụng những công cụ này một cách có trách nhiệm và hiệu quả. Để hỗ trợ công việc đó, các nhà giáo cần có không gian để tự mình khám phá AI. ChatGPT cho giáo viên được xây dựng để giúp họ làm điều đó với những trải nghiệm thực tế, thiết thực mà họ có thể áp dụng vào lớp học".

Với việc cung cấp miễn phí cho hàng triệu nhà giáo, OpenAI hy vọng ChatGPT sẽ giúp mọi loại hình trường học dễ dàng tiếp cận và sử dụng AI một cách an toàn và hiệu quả trong quá trình học tập.

ChatGPT giáo viên OPENAI phiên bản đặc biệt chatbot AI
