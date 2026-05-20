Oppo đang đảo ngược công thức giành thị phần của điện thoại Trung Quốc

Dữ liệu từ IDC cho thấy lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu trong quý 1/2026 đã giảm 4,1%, chấm dứt chuỗi 10 quý tăng trưởng liên tiếp. Dù vậy, trên phân khúc cao cấp, thị trường liên tục chứng kiến nhiều biến động mạnh. Smartphone trên 50 triệu đồng liên tục được ra mắt, thậm chí cháy hàng. Nhưng đằng sau sự dịch chuyển đó là những tính toán thú vị từ các nhà sản xuất.

Bước thử nghiệm giá trần

Một trong những cú sốc trong nửa đầu năm 2026 là Oppo Find X9 Ultra. Ngoài điểm nhấn về chất lượng hình ảnh được bảo chứng bởi hãng máy ảnh nổi tiếng Thụy Điển Hasselblad, di động của Oppo còn gây chú ý khi bán với giá 49,9 triệu đồng.

Oppo Find X9 Ultra được bán với giá 49,9 triệu đồng tại Việt Nam

Đây được xem là bước đi táo bạo. Từ trước đến nay, lộ trình giành thị phần của các thương hiệu Trung Quốc thường bắt đầu bằng phân khúc giá rẻ hoặc tầm trung. Nhưng Oppo đã thử nghiệm một công thức khác. Find X9 series được dẫn dắt bởi dòng Ultra với giá cao ngất ngưởng.

Nhưng điều đặc biệt là phản ứng của thị trường. Tại Pháp, phiên bản 512 GB của Find X9 Ultra được niêm yết ở mức 1.699 euro (52 triệu đồng), cao hơn khoảng 50% so với giá tại Trung Quốc, vượt giá iPhone 17 Pro Max. Nhưng máy đã nhanh chóng "cháy hàng" tại Pháp, Tây Ban Nha. Tại Ý, doanh số đợt đầu tăng 86% so với bản tiền nhiệm.

Tại Việt Nam, Find X9 Ultra cũng thu hút sự chú ý lớn khi có 4.000 khách hàng đăng ký sở hữu chỉ sau 3 ngày mở bán. Khi sản phẩm cao cấp được thị trường quốc tế đón nhận, giá trị thương hiệu được bảo chứng, nhà sản xuất Trung Quốc mới vén màn cuộc chơi.

Tham vọng thực sự

Sau khi Find X9 Ultra hoàn thành nhiệm vụ về việc định hình giới hạn công nghệ và thử nghiệm sức mua ở phân khúc cao cấp, bài toán doanh số và độ phủ thị trường được đặt lên vai các phiên bản giá tốt hơn.

Oppo Find X9s chủ lực, giá 24,9 triệu đồng

Oppo muốn phủ kín dải sản phẩm của mình ở tất cả phân khúc khi lần đầu tiên đưa toàn bộ dòng "S" ra ngoài Trung Quốc. Tại Việt Nam, Find X9 bản tiêu chuẩn có giá 22,6 triệu đồng, Find X9s là mẫu chủ lực với giá 24,9 triệu đồng, phiên bản Pro có giá 32,5 triệu đồng. Việc đưa toàn bộ dòng X9s về Việt Nam cho thấy tham vọng lấp đầy từng phân khúc một cách triệt để.

Dòng chủ lực Find X9s vẫn có đầy đủ các tính năng của dòng Ultra cao cấp như chất lượng hình ảnh Hasselblad với cụm máy ảnh chính độ phân giải 50 MP tích hợp chống rung quang học OIS. Camera tele Hasselblad 50 MP zoom quang học 3x, sử dụng cảm biến lớn 1/1,95 inch. Ống kính góc siêu rộng 50 MP.

Nền tảng ColorOS của Oppo Find X9s cũng được trang bị nhiều tính năng AI hữu dụng như dịch thực đơn, quy đổi tỷ giá, quản lý hóa đơn, cảnh báo thành phần dễ gây dị ứng.

Trong bối cảnh áp lực chuỗi cung ứng khiến nhiều dòng flagship tăng giá, việc định giá Find X9s trong khoảng 25 triệu đồng là lựa chọn phù hợp nhằm duy trì khả năng cạnh tranh, dễ dàng tiếp cận tệp người dùng trẻ.