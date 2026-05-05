Oppo đưa Find X9s và Find X9 Ultra về Việt Nam

Oppo vừa chính thức trình làng bộ đôi flagship Find X9 Ultra và Find X9s tại sự kiện "Finding Hội An". Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên dòng sản phẩm flagship Find X9 series được giới thiệu đầy đủ tại thị trường Việt Nam. Find X9 Ultra được trang bị công nghệ xử lý hình ảnh cao cấp, trong khi Find X9s có giá tốt hơn nhưng vẫn mang lại đầy đủ trải nghiệm nhiếp ảnh Hasselblad.

Oppo Find X9 Ultra (màu cam) và Find X9s ẢNH: KHƯƠNG NHA

Oppo Find X9 Ultra giá từ 49,9 triệu đồng

Find X9 Ultra là một trong những smartphone cao cấp đáng chú ý nhất trong nửa đầu năm 2026. Máy lấy cảm hứng thiết kế từ dòng máy ảnh huyền thoại Hasselblad X2D. Find X9 Ultra có hai màu là cam và nâu.

Điểm nhấn trên Find X9 Ultra là hệ thống camera được tinh chỉnh bởi hãng máy ảnh nổi tiếng Thụy Điển Hasselblad. Oppo cho biết Find X9 Ultra là smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị camera zoom quang học 10x đạt chuẩn "quang học gốc" (native optical zoom) với ống kính tele 50 MP.

Để nén được hệ thống ống kính quang học khổng lồ vào một thiết bị di động nhỏ gọn, các kỹ sư của Oppo đã phát triển cấu trúc ống kính tiềm vọng, "dẫn" ánh sáng đi qua 5 lăng kính thay vì thu trực tiếp như thiết kế máy ảnh truyền thống.

Thiết kế của Oppo Find X9 Ultra ẢNH: KHƯƠNG NHA

Ngoài ra, Find X9 Ultra còn sở hữu hệ thống camera kép Hasselblad 200 MP, gồm ống kính chính sử dụng cảm biến Sony LYTIA 901 kích thước 1/1,12 inch, khẩu độ f/1.5. Camera tele chân dung Hasselblad 3x 200 MP với cảm biến 1/1,28 inch và khẩu độ f/2.2. Camera góc siêu rộng 50 MP và camera tái tạo màu thế hệ mới, mang đến chất ảnh tự nhiên, chân thực. Hệ thống camera kép 200 MP hỗ trợ quay video 4K 120 fps.

Về cấu hình, Oppo Find X9 Ultra dùng chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 12 GB, bộ nhớ trong 512 GB, pin Silicon-Carbon dung lượng 7.050 mAh, hỗ trợ sạc siêu nhanh 100 W và sạc không dây 50 W.

Tại Việt Nam, Oppo Find X9 Ultra có giá 49,9 triệu đồng. Bộ ống kính tele Oppo Hasselblad Explorer 300 mm và phụ kiện đi kèm có giá 10 triệu đồng.

Oppo Find X9s giá từ 24,9 triệu đồng

Được định vị là mẫu flagship mang trải nghiệm nhiếp ảnh Hasselblad đến gần hơn với người dùng trẻ, Oppo Find X9s có giá từ 24,9 triệu đồng cho phiên bản RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB. Bản dùng bộ nhớ trong 512 GB đắt hơn 2 triệu đồng.

Máy được trang bị màn hình 6,59 inch, độ sáng tối đa 3.600 nit. Bản tiêu chuẩn có ba màu xám, cam và tím. Phiên bản 512 GB có hai màu là xám và trắng. Về cấu hình, Find X9s dùng vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s trên tiến trình 3 nm. Viên pin Silicon-Carbon dung lượng 7.025 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80 W.

Ngoại hình của Oppo Find X9s ẢNH: KHƯƠNG NHA

Camera vẫn là điểm mạnh trên Find X9s. Máy sở hữu cụm máy ảnh chính độ phân giải 50 MP tích hợp chống rung quang học OIS. Camera tele Hasselblad 50 MP zoom quang học 3x, sử dụng cảm biến lớn 1/1,95 inch. Ống kính góc siêu rộng 50 MP.

Ngoài những tinh chỉnh về phần cứng, Hasselblad còn mang đến cho người dùng Oppo nhiều tùy chọn trong chế độ chuyên nghiệp, cho phép chủ động kiểm soát các thông số như tốc độ màn trập, ISO, lấy nét và cân bằng trắng. Máy có sẵn 16 bộ lọc màu tùy chỉnh và khả năng lưu ảnh ở các định dạng chất lượng cao như RAW Max 16-bit và JPG Max, đồng thời tương thích với chuẩn hiển thị ProXDR. Toàn bộ hệ thống camera trên Find X9s đều hỗ trợ quay video 4K 60 fps.

Nền tảng ColorOS của Oppo Find X9s cũng được trang bị nhiều tính năng AI hữu dụng như dịch thực đơn, quy đổi tỷ giá, cảnh báo thành phần dễ gây dị ứng. Trong khi đó, tính năng quản lý hóa đơn AI cho phép số hóa các hóa đơn giấy, thu thập hóa đơn điện tử và đưa ra các tính toán, gợi ý để người dùng quản lý chi tiêu tốt hơn.