Oscar mở rộng biên giới, diễn viên ngoài nước Mỹ trỗi dậy mạnh mẽ

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, chiến dịch mở rộng tính đa dạng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã tạo ra những thay đổi rõ rệt về giới tính, văn hóa và đặc biệt là phạm vi địa lý. Trong số 11.307 thành viên hiện tại, 25% cho biết họ sinh sống tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ ngoài nước Mỹ.

Từ những chiến thắng mang tính lịch sử đến làn sóng đề cử mới, các diễn viên quốc tế đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình diện mạo Oscar hiện đại Ảnh: Reuters

Oscar ngày càng rộng cửa với diễn viên quốc tế

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, Oscar từ lâu đã chứng kiến sự hiện diện của những tài năng ngoài nước Mỹ. Người mở đường là nam diễn viên Thụy Sĩ gốc Đức Emil Jannings, người chiến thắng năm 1929. Kể từ đó, hơn 30 diễn viên không phải người Mỹ đã giành tượng vàng ở hạng mục này. Những cái tên nổi bật có Laurence Olivier của Anh với Hamlet, Roberto Benigni của Ý với Life Is Beautiful, Jean Dujardin của Pháp với The Artist và Cillian Murphy của Ireland với Oppenheimer. Đáng chú ý nhất là Daniel Day Lewis, nam diễn viên mang quốc tịch Anh và Ireland, hiện giữ kỷ lục với ba chiến thắng Nam diễn viên chính xuất sắc nhờ My Left Foot, There Will Be Blood và Lincoln.

Trong mùa giải năm 2027, cuộc đua Nam diễn viên chính xuất sắc được dự đoán xoay quanh John Malkovich và Andrew Scott. Bên cạnh đó, hàng loạt ngôi sao quốc tế khác vẫn có khả năng tạo bất ngờ, như Ian McKellen của Anh, Pedro Pascal sinh ra tại Chile và Javier Bardem của Tây Ban Nha.

Hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc cũng có lịch sử lâu dài với khoảng 30 người chiến thắng không phải người Mỹ. Phần lớn trong số này đến từ Anh, nhưng Oscar cũng từng vinh danh Heath Ledger của Úc với The Dark Knight, Javier Bardem của Tây Ban Nha với No Country for Old Men và Christopher Plummer của Canada với Beginners. Mùa giải Oscar 2027, nhóm ứng viên dẫn đầu Nam diễn viên phụ xuất sắc chủ yếu vẫn là các diễn viên Mỹ. Tuy nhiên, nhiều gương mặt quốc tế đang bám sát, trong đó có nghệ sĩ Tây Ban Nha Guitarricadelafuente, Guy Pearce của Úc và Tom Holland của Anh.

Cuộc đua 'nữ chính xuất sắc' quy tụ nhiều tên tuổi quốc tế

Khoảng 20 nữ diễn viên không phải người Mỹ từng chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Danh sách này có những tên tuổi mang tính biểu tượng như Vivien Leigh, Audrey Hepburn, Sophia Loren và Marion Cotillard. Trong đó, Sophia Loren tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành người đầu tiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với một vai diễn không nói tiếng Anh nhờ Two Women. Đến năm 2023, Dương Tử Quỳnh của Malaysia tiếp tục viết nên lịch sử khi trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên chiến thắng hạng mục này với Everything Everywhere All at Once. Cuộc đua Nữ diễn viên chính xuất sắc năm 2027 được xem là một trong những hạng mục khó đoán nhất. Julianne Moore đang là cái tên nổi bật, nhưng phía sau là hàng loạt đối thủ đáng chú ý như Sandra Hüller của Đức, Renate Reinsve của Na Uy và nhiều gương mặt châu Âu khác. Danh sách ứng viên tiềm năng còn có Ruth Madeley, Marion Bailey, Rosalind Eleazar và Daisy Edgar Jones của Anh, Virginie Efira của Bỉ, Léa Seydoux của Pháp và Penélope Cruz của Tây Ban Nha. Sự xuất hiện dày đặc của các diễn viên quốc tế cho thấy cán cân Oscar đang ngày càng mở rộng ra ngoài nước Mỹ.

Xu hướng này càng rõ hơn ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Trong khoảng ba thập kỷ gần đây, Oscar đã trao tượng vàng cho nhiều ngôi sao quốc tế như Judi Dench, Catherine Zeta Jones, Cate Blanchett, Penélope Cruz, Lupita Nyong'o, Alicia Vikander và Youn Yuh Jung. Mùa giải 2027, Anne Hathaway là một trong số ít diễn viên Mỹ nằm trong nhóm ứng viên được đánh giá cao, trong khi phần còn lại mang màu sắc quốc tế rõ rệt. Penélope Cruz tiếp tục gây chú ý với La Bola Negra, bên cạnh Mariana Di Girolamo của Chile, Tao Okamoto của Nhật Bản và Samantha Morton của Anh.