Oscar năm nay chứng kiến những kỷ lục mới nào?

5 ứng cử viên cho giải Đạo diễn xuất sắc nhất đều là những gương mặt mới của Oscar

Ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, 5 ứng cử viên năm nay đều là những gương mặt mới của Oscar, chưa từng được đề cử trước đây. Lần gần nhất xảy ra tình huống tương tự là vào năm 1998. Khi đó, James Cameron (Titanic), Peter Cattaneo (The Full Monty), Gus Van Sant (Good Will Hunting), Curtis Hanson (L.A. Confidential) và Atom Egoyan (The Sweet Hereafter) cạnh tranh nhau, và cuối cùng Cameron đã giành chiến thắng.

Ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, năm ứng cử viên năm nay đều là những gương mặt mới của Oscar ẢNH: @MOVIE.MAGICWITHBRIAN

5 cái tên được đề cử cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất tại Oscar 2025 gồm: Brady Corbet (The Brutalist), Sean Baker (Anora), Jacques Audiard (Emilia Pérez), James Mangold (A Complete Unknown) và Coralie Fargeat (The Substance).

Trong đó, đạo diễn Sean Baker của Anora và đạo diễn Jacques Audiard của Emilia Pérez đều nhận được 4 đề cử năm nay. Ngoài đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch, người đầu tiên còn là ứng cử viên cho Biên tập phim xuất sắc nhất, người thứ hai là ứng cử viên cho Bài hát gốc xuất sắc nhất. Tình huống này không thường thấy trong lịch sử Oscar.

Năm 1954, Walt Disney nhận được 6 đề cử, nhưng đến từ 6 tác phẩm khác nhau; Francis Ford Coppola đã nhận được 5 đề cử vào năm 1975, nhưng đến từ 2 bộ phim The Conversation và The Godfather Part II. Năm 1992, Alan Menken nhận được 4 đề cử cho 1 bộ phim Beauty and the Beast; năm 2019, đạo diễn Alfonso Cuarón của Roma đồng thời nhận được 4 đề cử cho đạo diễn, phim, quay phim và biên kịch.

Emilia Pérez lập kỷ lục với 13 đề cử

Bộ phim ca nhạc Emilia Pérez của đạo diễn Jacques Audiard tạo nên lịch sử khi nhận được 13 đề cử Oscar ẢNH: BAIDU

Bộ phim ca nhạc Emilia Pérez của đạo diễn Jacques Audiard đã tạo nên lịch sử khi nhận được 13 đề cử Oscar, bao gồm các hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Đặc biệt, nữ diễn viên Karla Sofía Gascón trở thành diễn viên chuyển giới công khai đầu tiên được đề cử Oscar.

Emilia Pérez là một bộ phim nhạc kịch lấy bối cảnh tại Mexico, kể về hành trình của một trùm ma túy quyết định chuyển giới để trốn tránh pháp luật. Phim đã gây tiếng vang lớn tại Liên hoan phim Cannes 2024, nơi dàn diễn viên chính gồm Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Adriana Paz và Zoe Saldaña cùng nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất, trong khi đạo diễn Jacques Audiard giành giải thưởng của ban giám khảo.

Với 13 đề cử Oscar, Emilia Pérez đang đứng trước cơ hội lớn để ghi dấu ấn trong lễ trao giải tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles. Tuy nhiên, phim sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các tác phẩm khác như The Brutalist và Wicked, mỗi phim nhận được 10 đề cử.

Đạo diễn của The Wild Robot lần thứ 4 tranh giải Oscar

Đạo diễn Chris Sanders của The Wild Robot lần thứ 4 được đề cử Oscar ẢNH: IMDB

Ở hạng mục Phim hoạt hình dài xuất sắc nhất, đạo diễn Chris Sanders của The Wild Robot lần thứ 4 được đề cử. Trước đây, với The Croods, How to Train Your Dragon và Lilo & Stitch, anh đều "về nhì". Trong lịch sử, Hayao Miyazaki và Pete Docter cũng đã 4 lần được đề cử giải thưởng này và lần lượt giành chiến thắng 2 và 3 lần.

Ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất, Emilia Pérez và Me estás matando Susana được đề cử đồng thời cho Phim hay nhất, nâng tổng số tác phẩm loại này lên 11. Các tác phẩm trước đây bao gồm Z (1969), Life Is Beautiful (1998), Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000), Amour (2012), Roma (2018), Parasite (2019), Drive My Car (2021), All Quiet on the Western Front (2022) và The Zone of Interest (2023). Có thể thấy, xu hướng này ngày càng mạnh mẽ trong những năm gần đây, Oscar đang ngày càng chấp nhận phim nước ngoài.

Những kỷ lục và thay đổi tại Oscar năm nay không chỉ phản ánh sự phát triển và đổi mới của ngành công nghiệp điện ảnh mà còn thể hiện sự đa dạng và hòa nhập ngày càng được đề cao trong nghệ thuật thứ bảy.