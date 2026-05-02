Thế giới

Pakistan biên chế tàu ngầm mua của Trung Quốc

Vi Trân
02/05/2026 14:58 GMT+7

Pakistan đã nhận được tàu ngầm lớp Hangor đầu tiên trong số 8 chiếc đã đặt mua của Trung Quốc.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari cùng với Đô đốc Naveed Ashraf, Tham mưu trưởng Hải quân Pakistan, đã tham dự lễ biên chế tàu ngầm lớp Hangor đầu tiên vào hôm 30.4 tại thành phố cảng Tam Á, miền nam Trung Quốc. Ông Zardari mô tả việc đưa vào biên chế là một "cột mốc lịch sử" đối với Hải quân Pakistan, theo đài RT.

Hình ảnh do AI tạo, mô phỏng tàu ngầm lớp Hangor của Pakistan

Tàu ngầm lớp Hangor được chế tạo dựa trên thiết kế tàu ngầm Type 039A của Trung Quốc, sử dụng động cơ diesel - điện và hệ thống đẩy độc lập với không khí.

Tàu có thể chở thủy thủ đoàn lên đến 38 người và được trang bị ngư lôi và tên lửa chống hạm. Theo thỏa thuận được ký kết vào năm 2015, ước tính trị giá khoảng 5 tỉ USD, Pakistan sẽ sở hữu tổng cộng 8 tàu ngầm lớp Hangor. Trong đó, bốn chiếc được chế tạo tại Trung Quốc và bàn giao cho Pakistan, trong khi 4 chiếc còn lại sẽ được chế tạo tại Pakistan theo hình thức chuyển giao công nghệ.

Ông Ashraf cho biết cái tên "Hangor" mang ý nghĩa lịch sử, trùng tên với tàu ngầm của Pakistan đã đánh chìm một tàu chiến của Ấn Độ vào năm 1971, vụ đánh chìm tàu chiến đầu tiên kể từ Thế chiến 2. Ông nói rằng việc đưa tàu vào biên chế đánh dấu một chương mới trong mối quan hệ đối tác quốc phòng lâu dài giữa Pakistan và Trung Quốc.

Pakistan khen vũ khí Trung Quốc thể hiện 'xuất sắc' trước Ấn Độ

Pakistan từ lâu đã dựa vào hạm đội tàu ngầm của mình như một yếu tố then chốt trong chiến lược răn đe Ấn Độ, quốc gia láng giềng đã 3 lần chiến tranh với Pakistan kể từ năm 1947. Trong cuộc xung đột Kashmir năm ngoái, Islamabad tuyên bố đã sử dụng máy bay J-10C do Trung Quốc sản xuất để bắn hạ máy bay Ấn Độ, bao gồm cả máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất, một tuyên bố mà New Delhi chưa xác nhận.

Theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Trung Quốc chiếm khoảng 81% lượng nhập khẩu vũ khí của Pakistan trong giai đoạn 2020 - 2024. Các dự án liên doanh của hai bên bao gồm tàu ngầm Hangor cũng như máy bay chiến đấu JF-17.

Tàu tuần duyên Pakistan bị tấn công, 3 người thiệt mạng

Một tổ chức vũ trang đã sát hại 3 nhân viên Tuần duyên Pakistan ngày 12.4 trong vụ tấn công đầu tiên nhằm vào một trong những tàu tuần tra của cơ quan hàng hải này hoạt động trên biển Ả Rập.

