Paraguay biến động lớn sau vụ ngân hàng số sụp đổ

Phó tổng thống Paraguay Pedro Alliana sau đó tuyên thệ kế nhiệm, điều hành đất nước đến tháng 8.2028, theo Reuters. Ông Alliana thừa nhận Paraguay đang đối mặt những nhu cầu cấp thiết.

Cả 44 thượng nghị sĩ có mặt bỏ phiếu bãi nhiệm ông Pena, dù ông đã đệ đơn từ chức vào ngày 5.11. Các nhà lập pháp cáo buộc ông xung đột lợi ích, can thiệp hoạt động giám sát ngân hàng và tạo điều kiện chuyển tiền công vào Ueno. Sau cuộc bỏ phiếu, ông Pena bị quản thúc tại nhà riêng ở Asuncion và phải trình diện cơ quan công tố vào ngày 7.11. Các công tố viên đang xác định các cáo buộc, có thể bao gồm vi phạm lòng tin và lợi dụng chức vụ.

Ông Pedro Alliana (giữa) tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Paraguay ngày 6.11.2026. ẢNH: REUTERS

Ông Pena phủ nhận mọi sai phạm và bác bỏ cáo buộc, cho rằng vụ việc thuộc lĩnh vực quản lý ngân hàng. Trong thông điệp chia tay, ông Pena khẳng định: "Tôi không muốn sự hiện diện của mình gây thêm chia rẽ hoặc bất ổn hơn… Tôi nói lời tạm biệt với lòng biết ơn, nhưng không phớt lờ nỗi đau của những người đang chờ câu trả lời".

Trong khi đó, nhiều người biểu tình đổ về trung tâm Asuncion, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và nhanh chóng hoàn trả các khoản tiết kiệm bị phong tỏa.

Khủng hoảng bắt đầu khi Ngân hàng trung ương Paraguay tiếp quản Ueno hồi đầu tuần, khiến khách hàng không thể rút tiền hoặc thanh toán. Ra mắt năm 2021, Ueno phát triển nhanh, phục vụ gần một nửa dân số Paraguay. Ông Pena từng sở hữu cổ phần trong công ty mẹ của Ueno, còn cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương Carlos Carvallo từng lãnh đạo ngân hàng này. Công tố viên đã ra lệnh bắt ông Carvallo, theo AP.

Ngân hàng trung ương Paraguay cho biết tiền gửi được bảo hiểm tới khoảng 35.000 USD, bao phủ 97% khách hàng Ueno, đồng thời khẳng định hệ thống tài chính nói chung vẫn an toàn. Một số khách hàng bắt đầu nhận lại tiền từ ngày 5.11.