Paris Hilton 17 lần hủy hẹn phỏng vấn trong dự án mới của Kim Kardashian

Trong suốt 5 năm, nhà báo Jonathan Van Meter đã thực hiện cuốn Citizen Kim: The Woman Who Created the Future với sự đồng thuận của Kim Kardashian, dẫu vậy ông vẫn gặp khá nhiều khó khăn. Cuốn sách dự kiến được phát hành vào ngày 27.10.

Kim Kardashian được cho là không hài lòng khi Paris Hilton liên tục hủy lịch phỏng vấn cho cuốn tiểu sử mới về cô Ảnh: Reuters

Kim Kardashian 'phát điên' vì Paris Hilton liên tục hủy hẹn

Trong quá trình thực hiện tác phẩm, Jonathan Van Meter muốn trò chuyện với Paris Hilton, người đã quen biết Kim Kardashian từ khi cả hai còn nhỏ và từng thuê cô làm trợ lý vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên, "nữ hoàng tiệc tùng" được cho là đã nhiều lần hủy lịch phỏng vấn, khiến Kim Kardashian vô cùng khó chịu. "Kim rất tức giận khi tôi kể chuyện đó với cô ấy. Dường như điều này đã khơi lại một sự khó chịu từ rất lâu giữa họ. Kiểu như người được tạo nên giờ lại quay lưng với người tạo ra mình", Jonathan Van Meter chia sẻ với The Hollywood Reporter và ngầm liên hệ việc Paris Hilton từng góp phần đưa Kim Kardashian vào thế giới người nổi tiếng, nhưng sau đó Kim lại vượt lên và mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng. Tác giả kể thêm: "Tôi gửi câu hỏi, liên hệ với trợ lý của Paris, rồi cuộc phỏng vấn bị hủy 17 lần trong khoảng 4 tháng. Cuối cùng, tôi nhận ra những lần hủy hẹn đó còn thú vị hơn bất cứ điều gì cô ấy có thể nói với tôi".

Jonathan Van Meter cho biết Paris Hilton chỉ trở thành một nhân vật mà ông muốn tham khảo ý kiến khi quá trình viết cuốn sách đã gần hoàn tất. "Ở giai đoạn cuối, tôi nói với Kim rằng tôi nên trò chuyện với Paris. Kim kiểm tra rồi nói Paris đồng ý, nhưng tôi phải làm việc thông qua người phụ trách truyền thông của cô ấy. Điều đó khá bất thường vì với những người khác, Kim chỉ cần nhắn tin trực tiếp", ông kể.

Tình bạn nhiều thăng trầm giữa Kim Kardashian và Paris Hilton

Kim Kardashian bắt đầu nhận được sự chú ý của truyền thông vào đầu những năm 2000, thời điểm cô làm trợ lý và stylist cho Paris Hilton. Cô thậm chí còn từng xuất hiện với tư cách khách mời trong một số tập của chương trình truyền hình thực tế The Simple Life, có sự tham gia của Paris Hilton và bạn thân khi đó của cô, Nicole Richie.

Paris Hilton từng là người giúp Kim Kardashian gia nhập làng giải trí và giới thượng lưu Ảnh: Reuters

Sau khi đoạn video riêng tư giữa Kim Kardashian và bạn trai cũ Ray J gây xôn xao, gia đình Kardashian Jenner bước chân vào lĩnh vực truyền hình thực tế với chương trình Keeping Up With the Kardashians trên kênh E!.

Đến năm 2021, Kim Kardashian từng đề cập đến mối bất hòa gây nhiều chú ý giữa cô và Paris Hilton trong chương trình tái hợp mùa 20 của Keeping Up With the Kardashians. Chị gái cô, Kourtney Kardashian, khi đó cho rằng Paris Hilton nằm trong số những người bạn của gia đình đã trở nên ghét bỏ và ghen tị sau khi chương trình thực tế của họ thành công. "Khi mọi thứ bắt đầu bùng nổ, cảm giác lúc đó giống như: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau đó, chúng tôi đơn giản là ngừng nói chuyện", Kim Kardashian kể về giai đoạn tình bạn với Paris Hilton rạn nứt.

Cô nói thêm: "Tôi nghĩ chúng tôi đã xa cách nhau một thời gian, nhưng giờ mọi chuyện giữa chúng tôi đã rất ổn. Tôi thực sự dành nhiều sự tôn trọng cho Paris". Nhà sáng lập Skims cũng thừa nhận Paris Hilton là người có vai trò quan trọng trong việc giúp cô bước vào thế giới của những người nổi tiếng: "Tôi sẽ không bao giờ nghĩ mình giỏi đến mức quên mất mình xuất phát từ đâu. Tôi hiểu rằng cô ấy là một phần rất lớn trong sự nghiệp của tôi". "Việc làm bạn thân với cô ấy trong thời gian dài đã mở ra cho tôi một thế giới hoàn toàn khác. Hiện tại, chúng tôi có mối quan hệ rất tốt", cô khẳng định.

Trong chương trình tái hợp do Andy Cohen dẫn dắt, Kourtney Kardashian còn nhắc lại việc Paris Hilton từng có phát ngôn không mấy tích cực về vòng ba nổi tiếng của Kim Kardashian, ví nó với "phô mai cottage bên trong một túi rác lớn". Kim Kardashian thừa nhận: "Cô ấy từng trả lời một cuộc phỏng vấn và nói điều gì đó tiêu cực về tôi. Nhưng sau đó chúng tôi đã nói chuyện với nhau và có một cuộc trao đổi thực sự trưởng thành về vấn đề đó".