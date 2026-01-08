Paris Hilton thừa nhận vụ lộ băng sex ám ảnh mình suốt đời

Paris Hilton ám ảnh quá khứ lộ băng sex ẢNH: AFP

Trải nghiệm đau đớn nhất của Paris Hilton

Theo Fox News, trong bộ phim tài liệu sắp ra mắt Infinite Icon: A Visual Memoir, Paris Hilton trải lòng về bê bối lộ băng sex và cách cô vượt qua biến cố đáng quên nhất cuộc đời. Tiểu thư khét tiếng của Hollywood thừa nhận vụ rò rỉ video nhạy cảm vào năm 2003 là một nỗi nhục nhã. "Tôi không muốn rời khỏi nhà. Tôi cảm giác như cả thế giới đang nhìn vào mình, cười nhạo và coi thường mình. Khi đó tôi chỉ là một cô gái trẻ, vừa bước ra từ một quãng thời gian đầy tổn thương, rồi lại gặp sai người - kẻ có thể làm điều như vậy với tôi", người đẹp nhớ lại.

Ái nữ nhà Hilton thừa nhận: "Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tôi suốt phần đời còn lại. Tôi không biết liệu mình có bao giờ hoàn toàn vượt qua được chuyện đó hay không. Đó là điều sẽ ám ảnh tôi suốt đời". Ngôi sao chương trình The Simple Life nói mình bị làm nhục công khai, bởi một người cô yêu và tin tưởng. "Tôi không hề nghĩ rằng chuyện này lại bị bất kỳ ai nhìn thấy", cô cay đắng.

Người đẹp sinh năm 1981 ngậm ngùi khi nhắc lại vết nhơ trong cuộc đời mình ẢNH: 11:11 MEDIA

Thời điểm kinh hoàng ấy, Paris Hilton đang ở Úc để quảng bá cho show truyền hình thực tế The Simple Life cùng bạn thân Nicole Richie. Bất ngờ, quản lý của cô gọi điện báo tin kinh hoàng: một chương trình đã nhận được clip dài 30 giây trích từ cuốn băng sex. Ban đầu, Hilton bác bỏ thông tin này, cho rằng đó là giả mạo và chương trình tâm huyết của cô chỉ còn vài ngày nữa là ra mắt. Nhưng khi người quản lý gửi đoạn phim cho cô, cô nhận ra đó là thật. Không lâu sau, phiên bản đầy đủ của đoạn băng đã bị lan truyền.

Paris Hilton nhắc về bạn trai khi ấy của cô - Rick Salomon, rằng mình từng yêu người này say đắm, coi anh là cả cuộc đời và sẵn sàng làm bất kỳ điều gì vì người yêu. Tuy nhiên, cô sớm "vỡ mộng". Nữ ca sĩ tố Salomon đã đề cập ý tưởng quay lại phim "nóng" nhưng bị cô từ chối. "Tôi nhớ anh ta đã nói: được thôi, nếu em không làm, anh sẽ gọi người khác", cô kể lại trước ống kính. Cuối cùng, cô nhượng bộ và thừa nhận: "Đó là trải nghiệm đau đớn nhất mà tôi từng trải qua… Tôi đã sợ hãi đến tột độ. Liệu chuyện này có phá hủy tất cả những gì tôi đã vất vả gây dựng hay không?".

Paris Hilton kể âm nhạc đã cứu rỗi cuộc đời cô ẢNH: AFP

Sau khi đoạn băng nhạy cảm bị phát tán, Paris Hilton trở thành trò cười trong các chương trình giải trí và bị nhại lại thường xuyên. "Tôi luôn ngưỡng mộ những người như Công nương Diana, Grace Kelly và tất cả những phụ nữ thanh lịch đó. Và khi anh ta làm điều đó với tôi, tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể giống như họ nữa, bởi sẽ chẳng ai nhìn tôi theo cách đó, vì những gì anh ta đã làm với tôi. Điều đó luôn khiến tim tôi tan nát… Trong suy nghĩ của tôi lúc đó, tôi tin rằng cuộc đời mình đã chấm hết", cô nói trong phim tài liệu.

Người đẹp cũng nói với Fox News: "Tôi kể lại câu chuyện của mình với hy vọng có thể giúp những cô gái khác không rơi vào hoàn cảnh tương tự, khi họ đặt niềm tin vào một người để rồi bị đối xử như vậy. Bởi thật đáng buồn, việc tin tưởng người khác là điều rất khó. Đôi khi trên đời có những người sẽ lợi dụng bạn và có thể làm những chuyện như thế".

Hành trình 'chữa lành'

Ngôi sao 44 tuổi đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân ẢNH: AFP

Paris Hilton kể gia đình đã khuyên cô không nên làm rùm beng để vụ bê bối thêm lan rộng. Vì vậy, cô chọn cách mỉm cười và tiếp tục. Người đẹp đến phòng thu, thu âm album đầu tiên của mình. Sao nữ nói âm nhạc đã cứu cô khỏi chuỗi ngày tăm tối. "Với bộ phim này, tôi thực sự nhìn nhận cuộc đời mình qua lăng kính âm nhạc, cho thấy âm nhạc đã thực sự cứu rỗi tôi như thế nào và nó mạnh mẽ đến nhường nào", bà mẹ hai con chia sẻ.

Ngoài ra, tình yêu đã giúp Paris Hilton vượt qua giai đoạn khó khăn. Giờ đây, cô có tổ ấm hạnh phúc bên doanh nhân Carter Reum và hai con. "Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi gặp Carter vào đúng thời điểm hoàn hảo trong cuộc đời mình. Chúng tôi không thể tách rời. Tôi thậm chí không biết rằng một người đàn ông như thế lại tồn tại. Anh ấy tốt bụng, chung thủy, ngọt ngào và vui tính. Anh ấy có một trái tim rộng lớn và yêu tôi say đắm... Anh ấy là người chồng, người bạn và người cha tuyệt vời nhất - tất cả những gì tôi từng mong muốn. Tôi cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất thế giới mỗi ngày nhờ anh ấy, các con và mọi thứ trong cuộc sống", người đẹp thổ lộ.

Nữ ca sĩ tâm sự với Fox News: "Trong một thời gian rất dài, tôi đã khoác lên mình một hình ảnh như bộ giáp hay tấm khiên để tự bảo vệ bản thân. Tôi chưa bao giờ thực sự muốn mở lòng với ai, bởi tôi thậm chí không muốn nói đến những điều sâu sắc hay nghiêm túc. Nhưng kể từ khi tôi bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình, điều đó đã giúp tôi chữa lành và có thêm sức mạnh. Nó khiến tôi tự hào về người phụ nữ mà tôi đã trở thành: mạnh mẽ, kiên cường và rằng tôi có thể trở thành nguồn cảm hứng cho người khác".