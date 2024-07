Paris trước giờ khai mạc Olympic: Hồi hộp chờ kỳ tích

Không hình thức, thắt chặt an ninh

Olympic Paris 2024 là một trong những sự kiện lớn nhất của thể thao thế giới, là dịp quảng bá hình ảnh và văn hóa của Pháp với người hâm mộ trên toàn thế giới đang dổ dồn về nước này trong những ngày qua. Người ta còn nóng lòng chứng kiến những thay đổi tích cực từ thế vận hội, nhất là khi buổi lễ khai mạc độc lạ sẽ lần đầu tiên xuất hiện bên ngoài sân vận động khi các đoàn tham dự diễu hành bằng thuyền trên sông Seine.

BTC hỗ trợ làm thẻ “công dân” Olympic rất nhanh

Q.T

Thế nhưng những gì "phô" ra bên ngoài cho thấy Olympic Paris 2024 không chú trọng hình thức. Từ sân bay Charles-de-Gaulle về đến trung tâm Paris dài hơn 30 km gần như không có một băng rôn, khẩu hiệu nào cho thấy Olympic sắp diễn ra cả. Người Pháp không chào đón sự kiện đặc biệt này bằng cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, thay vào đó họ rất ân cần và chu đáo từ khâu đón tiếp đến hỗ trợ nhập cảnh và làm thẻ đại hội rất nhanh cho tất cả thành viên đến tham dự Olympic ngay tại sân bay. Chỉ khoảng chưa đến 5 phút, mọi thủ tục trở thành "công dân" thế vận hội đã hoàn tất, hơn hẳn kỳ tác nghiệp tại Rio mà chúng tôi đã có dịp đến Brazil 8 năm trước.

Trưởng đoàn thể thao VN Đặng Hà Việt làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay ngày 24.7

Dù không hình thức bên ngoài nhưng bầu không khí Olympic thực sự nóng khi các đoàn VĐV của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ ào ạt "đổ bộ" đến Paris. Chính số lượng đông đảo hơn 10.000 VĐV và quan chức này đã đặt an ninh của Paris trong tình trạng căng thẳng. Trên suốt quãng đường từ sân bay về nơi chúng tôi trú ngụ ở quận 13, hầu như tất cả tuyến đường đều có rào chắn an ninh. Lực lượng cảnh sát khá đông và nhiều chốt chặn ở các giao lộ. Đặc biệt để đảm bảo cho việc di chuyển của các đội tuyển dự Olympic có thể diễn ra xuyên suốt, BTC đã phân luồng dành hẳn một làn đường riêng ở các trục giao thông chính đến sân vận động, nhà thi đấu, làng Olympic cho các xe có quét mã Olympic được lưu thông mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Anh Sang Hoàng, một taxi người Việt đưa chúng tôi về nơi ở, nói: "Chúng tôi đã được cảnh báo không ai được chạy xe vào làn ưu tiên này. Nếu vi phạm sẽ bị phạt 135 euro, tức gần 4 triệu đồng".

Khó tìm vé dự khai mạc

Khi gặp chúng tôi đến đưa tin về Olympic, chị Tâm Nguyễn, một cư dân ở quận 13, cùng một số người Việt hỏi: "Anh có vé xem lễ khai mạc trên sông Seine không? Có cách nào hỗ trợ mua vé không vì ai cũng muốn được một lần tận mắt ngắm nhìn sự kiện trọng đại này ở Paris mà bên này săn một tấm vé mãi không được?". Thực lòng trước khi đến Pháp, chúng tôi cũng đã tìm hiểu và biết vé xem khai mạc (khoảng hơn 100.000 vé) đã bán hết từ lâu. Dù BTC cũng đã "mở" cho gần 250.000 người khác theo dõi bằng vé cung cấp miễn phí trên đoạn đường gần 6 km dọc sông Seine từ khán đài, trên bờ sông và từ các căn hộ nhìn ra, thay vì chỉ 50.000 - 60.000 người ở sân vận động, nhưng chừng ấy chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu của hàng triệu người Pháp và du khách.

Ngay đoàn thể thao VN dự lễ khai mạc cũng giới hạn chỉ khoảng trên dưới 15 người tham gia, số còn lại phải theo dõi từ vị trí khán giả qua đăng ký trước với BTC, chứ không phải ai muốn đến khu vực sông Seine để xem cũng được. Chúng tôi đến khu vực tháp Eiffel hay điện Invalides, nơi sẽ thi đấu môn bắn cung gần nơi diễn ra lễ khai mạc thì thấy nhiều hàng rào an ninh được dựng lên. Việc ra vào của người hâm mộ đều được quét thẻ mã QR và kiểm tra nghiêm ngặt. Lý do giới chức Pháp tăng cường một số biện pháp chống khủng bố nhằm đảm bảo an ninh, đặc biệt khi có các nhà lãnh đạo thế giới dự kiến theo dõi lễ khai mạc từ bờ sông.

Dù vậy, để phục vụ nhu cầu muốn được chứng kiến buổi lễ khai mạc Thế vận hội, chúng tôi thấy nhiều màn hình lớn (BTC ước tính hơn 80 cái) được đặt ở các khu vực trung tâm và gần cầu bắc qua sông Seine để hình ảnh buổi lễ được lan tỏa rộng rãi đến mọi người. Đặc biệt, những chiếc thuyền chở các đoàn diễu hành được trang bị camera để giúp người xem truyền hình và theo dõi trực tuyến có thể quan sát VĐV ở cự ly gần.