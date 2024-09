Pedro Almodovar đoạt Sư tử vàng LHP Venice 2024 với phim nói tiếng Anh đầu tay

Giải thưởng cho câu chuyện về sự sống, cái chết và tình bạn

The Room Next Door nhận được tràng pháo tay kéo dài 18 phút khi công chiếu tại Liên hoan phim (LHP) Venice. Pedro Almodovar vốn đã là tên tuổi được yêu thích tại các LHP, ông từng nhận giải Thành tựu trọn đời LHP Venice 2019 cho những bộ phim nói tiếng Tây Ban Nha có phong cách táo bạo, ngông cuồng và đôi khi hài hước.

Ông cũng đoạt giải Oscar hạng mục Phim nước ngoài hay nhất cho tác phẩm Todo sobre mi madre năm 1999 và Kịch bản gốc xuất sắc qua phim Hable Con Ella năm 2002.

Đạo diễn Pedro Almodovar nhận giải Sư tử vàng tại LHP Venice 2024 ẢNH: REUTERS

Hiện đã 74 tuổi, Pedro Almodovar quyết định thử sức với phim nói tiếng Anh, tập trung góc nhìn của mình vào các câu hỏi về sự sống, cái chết và tình bạn.

Phát biểu sau khi nhận giải Sư tử vàng, ông cho biết an tử không nên bị ngăn cản bởi chính trị hay tôn giáo. "Tôi tin chuyện tạm biệt thế giới này một cách sạch sẽ và đầy phẩm giá là quyền cơ bản của mỗi con người. Đây là bộ phim đầu tiên của tôi bằng tiếng Anh nhưng tinh thần là tiếng Tây Ban Nha", đạo diễn phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha khi nhận giải. Ông cũng cảm ơn hai ngôi sao nữ Tilda Swinton và Julianne Moore qua màn trình diễn ấn tượng trong phim. "Giải thưởng này thực sự thuộc về họ, đây là một bộ phim về hai phụ nữ, hai người đó chính là Julianne và Tilda", đạo diễn cho biết.

Tilda Swinton và Julianne Moore trong phim The Room Next Door ẢNH: IMDB

The Room Next Door là bản chuyển thể do chính Almodovar chấp bút từ tiểu thuyết What Are You Going Through của Sigrid Nunez ấn hành năm 2020. Đây là câu chuyện về tình bạn nhưng cũng là về nỗi khổ của người phụ nữ phải đối mặt với sự lựa chọn đơn độc và khó khăn, giữa sự sống và cái chết. Julianne Moore và Tilda Swinton vào vai Ingrid và Martha, những người bạn cũ đã gắn bó ở New York vào những năm 1980 nhưng bị mất liên lạc trong thời gian dài. Họ gặp lại nhau khi Ingrid biết Martha đang điều trị ung thư, và tình bạn của họ chuyển sang giai đoạn phức tạp.

Đường đến tượng vàng Oscar

LHP Venice đánh dấu sự khởi đầu của mùa giải thưởng điện ảnh, thường xuyên đưa ra những ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar. 8 trong số 12 giải đạo diễn xuất sắc nhất tại các lễ trao giải Oscar gần đây nhất được trao cho những bộ phim ra mắt tại LHP Venice.

Antonio Banderas và Nicole Kidman trong phim Babygirl ẢNH: IMDB

Poor Things của đạo diễn Hy Lạp Yorgos Lanthimos thắng 3 hạng mục giải Oscar 2024: Làm tóc và trang điểm đẹp nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc và Thiết kế trang phục xuất sắc sau khi nhận giải Sư tử vàng LHP Venice 2023. Nomadland của nữ đạo diễn Chloé Zhao thắng giải Sư tử vàng LHP Venice 2020, tiếp tục đoạt giải Oscar 2021 ở các hạng mục: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc. Trước đó The Shape of Water của đạo diễn Guillermo del Toro nhận giải Sư tử vàng LHP Venice 2017, sau đó đoạt 4 tượng vàng Oscar 2018: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Thiết kế sản xuất xuất sắc và Nhạc phim hay nhất…

Chính vì vậy, nhiều khả năng The Room Next Door lên ngôi tại lễ trao giải Oscar 2025. Pedro Almodovar là trường hợp hiếm thấy, đầy nhiệt huyết trên sân khấu điện ảnh thế giới. Tác phẩm The Room Next Door của ông phản ánh rõ nét điều đó.

Màu sắc của The Room Next Door là một thứ ngôn ngữ của niềm vui và vẻ đẹp, nhắc nhở người xem rằng thật tuyệt vời khi được sống. Nếu có thể quay một bộ phim vui tươi về cái chết, thì Almodovar đã làm được điều này.

Cảnh trong phim Mưa trên cánh bướm của Dương Diệu Linh ẢNH: MOMO FILM CO

Một khoảnh khắc cảm động tại lễ trao giải LHP Venice năm nay là khi nữ đạo diễn Halina Reijn lên sân khấu nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thay cho ngôi sao Nicole Kidman. Nicole Kidman được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ thể hiện vai Romy trong bộ phim Babygirl đóng cùng Antonio Banderas và Harris Dickinson, nhưng cô không thể đến nhận giải vì mẹ cô vừa qua đời. Halina Reijn đã đọc những dòng của Kidman gửi đến khán giả: "Tôi bị sốc và phải về gặp gia đình nhưng giải thưởng này là dành cho mẹ. Bà đã định hình tôi, đã hướng dẫn tôi và tạo nên tôi ngày nay. Tôi vô cùng biết ơn khi được gọi tên mẹ với tất cả các bạn thông qua Halina Reijn. Cú va chạm giữa cuộc sống và nghệ thuật thật đau lòng khiến trái tim tôi tan vỡ".

Điện ảnh Việt được gọi tên tại LHP Venice năm nay với tác phẩm Mưa trên cánh bướm (Don't Cry, Butterfly) của Dương Diệu Linh, thắng 2 giải Iwonderfull Grand Prize (Phim hay nhất) và Verona Film Club Prize (Phim sáng tạo nhất) hạng mục Tuần lễ phê bình phim quốc tế.