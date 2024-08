Petrovietnam, Thế Giới Di Động bội thu

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) công bố tình hình hoạt động của tập đoàn trong tháng 7 tiếp tục duy trì tích cực dù gặp nhiều khó khăn do thị trường các sản phẩm dầu khí biến động lớn, huy động khí và điện khí tiếp tục giảm mạnh, biên lợi nhuận lọc dầu giảm mạnh so với tháng 6, giá phân bón ở mức thấp, nhu cầu tiêu thụ yếu, tồn kho cao… Tính chung 7 tháng đầu năm nay, các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch. Tập đoàn Petrovietnam đạt tổng doanh thu 567.400 tỉ đồng, vượt 31% kế hoạch 7 tháng và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 29.600 tỉ đồng, vượt 75% kế hoạch 7 tháng và nộp ngân sách 84.600 tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Năm 2024, Petrovietnam kỳ vọng đạt doanh thu 734.200 tỉ đồng. Như vậy, sau 7 tháng kinh doanh, tập đoàn đã thực hiện được 77% mục tiêu cả năm đã đề ra.

Báo cáo của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán POW) cho biết trong tháng 7, doanh thu bán điện ước đạt 2.064 tỉ đồng, trong đó Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 mang về 1.012 tỉ đồng, chiếm 49% doanh thu. Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện của các nhà máy điện của công ty khoảng 9.412 triệu kWh, doanh thu ước đạt 17.997 tỉ đồng.

Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động báo cáo sau 7 tháng, tổng doanh thu đạt 76.541 tỉ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 61% kế hoạch cả năm 2024. Riêng tháng 7 doanh thu đạt 10.920 tỉ đồng, tăng trưởng 10%. Chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đạt tổng doanh thu 51.300 tỉ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Còn chuỗi Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu khoảng 23.000 tỉ đồng sau 7 tháng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 7 chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh đạt doanh thu hơn 3.600 tỉ đồng, tăng gần 28% so với tháng 7.2023 và tăng nhẹ so với tháng liền trước. Tương đương doanh thu bình quân trong tháng 7 đạt 2,1 tỉ đồng/cửa hàng.

Hay Công ty CP FPT công bố doanh thu trong 7 tháng năm 2024 đạt 34.243 tỉ đồng và lãi trước thuế 6.075 tỉ đồng, tăng lần lượt 20,5% và 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 4.285 tỉ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ. Năm 2024, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu 61.850 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 10.875 tỉ đồng. Như vậy, sau 7 tháng, FPT thực hiện được hơn 55% chỉ tiêu doanh thu và 56% lợi nhuận năm...