Pfizer Việt Nam thúc đẩy trao đổi khoa học trong lĩnh vực sức khỏe hô hấp

Trong bối cảnh bệnh hô hấp tiếp tục là vấn đề sức khỏe đáng lưu ý ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền, hội nghị năm nay thu hút sự quan tâm nhờ tập trung vào các cập nhật chuyên môn có ý nghĩa thực tiễn trong dự phòng, chẩn đoán và quản lý bệnh.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, chia sẻ tại hội nghị Ảnh: T.C

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị là các trao đổi về phế cầu khuẩn và virus hợp bào hô hấp (RSV) - 2 tác nhân được Bộ Y tế cảnh báo có nguy cơ gia tăng đầu năm, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính mỗi năm có khoảng 1,6 triệu ca tử vong do phế cầu khuẩn, trong đó bao gồm khoảng 0,7 - 1 triệu ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi. Tại Việt Nam, đây là tác nhân hàng đầu gây viêm phổi ngoài cộng đồng.

Trước thực trạng đó, các chuyên gia tại hội nghị đã chia sẻ nhiều quan sát về nguy cơ bệnh và đặc điểm dịch tễ ở các nhóm trẻ nhũ nhi, người lớn tuổi và người có bệnh nền.

Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Pinyo Rattanaumpawan, Giám đốc Đơn vị Thử nghiệm lâm sàng, Khoa Y, Bệnh viện Siriraj, Đại học Mahidol (Thái Lan) cho biết: Các dữ liệu thực tế tại Thái Lan cho thấy bệnh phế cầu ở người lớn tuổi phổ biến hơn nhiều so với nhận định thông thường và thường bị bỏ sót, đặc biệt ở những người có bệnh mạn tính. Đây cũng là thách thức mà nhiều quốc gia châu Á đang cùng đối mặt, bao gồm Việt Nam, nơi dân số già hóa nhanh và gánh nặng bệnh nền ngày càng cao. Việc chia sẻ những quan sát này tại Hội nghị Hô hấp TP.HCM mang ý nghĩa quan trọng, góp phần hỗ trợ cộng đồng chuyên môn nhận diện nhóm nguy cơ sớm hơn và cùng xây dựng các tiếp cận bảo vệ phù hợp cho người cao tuổi trong khu vực.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, chia sẻ: "Hội nghị thường niên Hội Hô hấp TP.HCM là dịp để các chuyên gia và nhân viên y tế cập nhật những tiến bộ khoa học mới. Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành của các đối tác trong việc hỗ trợ các hoạt động khoa học, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe hô hấp cho cộng đồng".

Tại sự kiện, Pfizer Việt Nam tham gia với vai trò hỗ trợ khoa học nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động trao đổi chuyên môn và cập nhật thực hành lâm sàng cho đội ngũ nhân viên y tế...