Sức khỏe

Số tách cà phê phù hợp cho người cao tuổi: Phát hiện từ Đại học Harvard

Thiên Lan
Thiên Lan
11/02/2026 13:57 GMT+7

Nhiều người yêu thích cà phê không chỉ vì hương vị thơm ngon, mà còn nhờ vô số lợi ích đối với sức khỏe. Giờ đây, khoa học tiếp tục phát hiện những tác dụng bất ngờ từ loại thức uống này với người lớn tuổi.

Đặc biệt, người lớn tuổi thường khó tránh khỏi các căn bệnh do lão hóa, đặc biệt là suy giảm trí nhớ - tình trạng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Việc tìm kiếm giải pháp bảo vệ não bộ là ưu tiên hàng đầu để duy trì sự minh mẫn.

Tin vui là nghiên cứu quy mô lớn vừa được công bố trên tạp chí y khoa JAMA Network đã tìm ra lượng cà phê tốt nhất mà người lớn tuổi nên uống mỗi ngày để ngăn ngừa hiệu quả việc suy giảm trí nhớ.

Số tách cà phê phù hợp cho người cao tuổi: Phát hiện từ Đại học Harvard - Ảnh 1.

Khoa học đã tìm ra lượng cà phê tốt nhất mà người lớn tuổi nên uống mỗi ngày để ngăn ngừa hiệu quả việc suy giảm trí nhớ

Ảnh: AI

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Trường Y tế Công cộng T.H. Chan, Đại học Harvard nổi tiếng của Mỹ thực hiện, theo dõi gần 132.000 người trong suốt 43 năm để kiểm tra tác động của cà phê hoặc trà có chứa caffeine đối với chức năng não.

Lượng caffeine tiêu thụ của người tham gia được tính toán thông qua các bảng câu hỏi về tần suất thực phẩm thực hiện 2 - 4 năm một lần.

Kết quả đã phát hiện tiêu thụ nhiều cà phê chứa caffeine giúp giảm đến 18% nguy cơ sa sút trí tuệ.

Đáng chú ý, hiệu quả đạt được cao nhất ở mức 2 -3 tách cà phê. Tuy nhiên, uống cà phê nhiều hơn mức này không mang lại thêm bất kỳ lợi ích bổ sung nào.

Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy 1 - 2 tách trà mỗi ngày cũng mang lại hiệu quả tương tự.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng, caffeine đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ các khả năng nhận thức. Tiêu thụ điều độ giúp duy trì sự minh mẫn và bảo vệ cấu trúc não bộ trước sự thoái hóa.

Ngoài việc tiêu thụ caffeine, thực hiện lối sống lành mạnh, chúng ta cũng cần tránh các thói quen có hại như thiếu ngủ, lạm dụng thực phẩm kém lành mạnh hoặc ít vận động. Và 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày có thể là phần thưởng bổ sung cho bộ não, theo trang tin khoa học Science Alert.

Cà phê được cho là có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim, hỗ trợ tăng khối lượng cơ bắp và góp phần kéo dài tuổi thọ nếu được sử dụng đúng cách.

